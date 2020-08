Đăng tải thông tin “chữa Covid-19 tại nhà”, một người bị công an xử phạt

Công an tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với T.L.T.D., sinh năm 1989, ở tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội.

Trước đó, T.L.T.D. đã đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật liên quan đến dịch bệnh Covid-19 và cách chữa bệnh Covid-19 tại nhà. Nội dung được đăng tải đã thu hút được sự quan tâm bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng.

Chị T.L.T.D tại cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Yên Bái đã xác định được chủ tài khoản và mời chị D. lên làm rõ nội dung đăng tải. Tại buổi làm việc, chị D. thừa nhận sự việc đăng tải thông tin trên là sai sự thật và gỡ bỏ bài viết của mình. Căn cứ hành vi vi phạm, Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối vớiT.L.T.D.và yêu cầu cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an cảnh báo, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, việc đăng tải và chia sẻ các thông tin sai sự thật như trên là thiếu ý thức trách nhiệm công dân, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch. Mỗi người dân cần bình tĩnh, sáng suốt khi tiếp nhận và xử lý thông tin, không lan truyền thông tin không xác thực, kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng các trường hợp tung tin sai sự thật về dịch bệnh. Mỗi người dân hãy chia sẻ thông tin có trách nhiệm để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh../.