Đang vây bắt hai nghi can giết tài xế Grab, hiện lẩn trốn ở Yên Bái

Ngày 30/9, một lãnh đạo phòng Hình sự Công an TP Hà Nội xác nhận: Đơn vị đang phối hợp cùng công an Bắc Từ Liêm và công an Yên Bái phối hợp truy bắt hai đối tượng Đinh Văn Trường (19 tuổi, ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn).

Đối tượng Đinh Văn Trường (trái) và Đinh Văn Giáp.

Đối tượng Trường và Giáp là hai nghi can trong vụ giết tài xế Grab, giấu xác ở bãi đất hoang rúng động dư luận ngày 26/9. Đến ngày 28/9, thi thể của tài xế Nguyễn Cao S. (18 tuổi, Thanh Hóa) mới được người nhà phát hiện ở bãi đất hoang thuộc địa phận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Hai đối tượng sau khi gây án được xác định đã bỏ trốn lên Yên Bái.

Theo lực lượng chức năng, sáng 30/9 đối tượng Trường vẫn ở nhà (xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) nhưng khi cơ quan công an đến, đối tượng đã lẩn trốn. Hiện tại, các mũi trinh sát đang tích cực tìm kiếm hai đối tượng Giáp và Trường, bước đầu đã khoanh vùng lẩn trốn của hai đối tượng này để tiến hành vây bắt.

Cả Trường và Giáp được xác định là những thanh niên bỏ quê xuống Hà Nội, không có công ăn việc làm ổn định. Đối tượng Giáp có một tiền án về tội Mua bán người vào năm 2013.

Trước khi bị sát hại vào tối 26/9, tài xế Nguyễn Cao S. đã có linh tính không lành và chụp ảnh hai đối tượng gửi cho người thân, đồng thời nhắn: "Có gì báo công an nhé". Sau đó, tài xế S. hoàn toàn mất liên lạc và thi thể được tìm thấy ngày 28/9 trong tư thế nằm sấp, xe và điện thoại đã bị cướp./.

