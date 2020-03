Đánh chết người chỉ vì nghi chặt trộm chè

Ngày 9/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tạm giữ đối tượng, hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can Mạc Văn Liệu (SN 1967, trú tại xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) về hành vi giết người.



Trước đó, vào ngày 3/3, Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An tiếp nhận thông tin trình báo của Công an xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp về nội dung: Vào khoảng 19h ngày 2/3, quần chúng nhân dân phát hiện ông Mặc Văn Hoạt (SN 1968, trú tại xóm Mới, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp) nằm bất động trong vườn chè, dù được cấp cứu sau đó nhưng đến rạng sáng ngày 3/3, ông Hoạt đã tử vong.

Ngay sau đó, Công an huyện Quỳ Hợp đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An để tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Cơ quan điều tra nhận định, đây là một vụ án mạng, nạn nhân bị đánh vào đầu dễn đến vỡ hộp sọ, tử vong. Công an huyện Quỳ Hợp và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án để điều tra.

Quá trình điều tra, ban chuyên án gặp nhiều khó khăn, bởi hiện trường vụ việc xảy ra trong đêm tối, khu vực xảy ra án mạng rộng lớn, thời tiết mưa lớn nên để lại rất ít dấu vết, mặt khác hiện trường xảy ra vụ việc lại ở khu vực hẻo lánh, dân cư thưa thớt nên việc nhận dạng thủ phạm gây án đều không có kết quả.

Qua quá trình rà soát, sàng lọc các đối tượng ở gần hiện trường vụ việc, trong đó nổi lên là ông Mạc Văn Liệu. Đặc biệt, sau khi biết thông tin ông Hoạt chết, thì thái độ của ông Liệu và di biến động sau đó có nhiều tình tiết đáng ghi vấn.

Đến tối ngày 3/3, Công an huyện Quỳ Hợp đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Mạc Văn Liệu để điều tra, làm rõ về cái chết của ông Mặc Văn Hoạt. Trước những tài liệu, chứng cứ, sau 1 ngày đấu tranh đối tượng Mạc Văn Liệu đã thừa nhận chính mình là thủ phạm gây ra cái chết đối với ông Mạc Văn Hoạt.

Theo lời khai của đối tượng, vào chiều tối ngày 2/3, sau khi đi uống rượu tại đám cưới về nhà thì phát hiện ông Mạc Văn Hoạt đang chặt trộm chè trong vườn của nhà mình, nên đối tượng đã dùng gậy tre đánh 2 phát vào vùng đầu của ông Hoạt và đẩy nạn nhân ngã xuống vườn, sau đó đối tượng gọi điện cho người nhà đến đưa ông Hoạt về nhà. Sau khi đối tượng Mạc Văn Liệu thừa nhận hành vi phạm tội, cơ quan điều tra đã tổ chức thực hiện nghiệm trường vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, nạn nhân và hung thủ gây án có quan hệ anh em trong họ. Ông Mạc Văn Hoạt sống cùng 3 người con, vợ đã chết từ lâu.

Hiện Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ đối tượng, đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can Mạc Văn Liệu về hành vi giết người./.