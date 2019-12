Đánh mẹ vợ trọng thương, con rể bị truy tố

Sáng nay (18/12), Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất cáo trạng chuyển đến Tòa án Nhân dân cùng cấp để truy tố Y Hiếu Arul (33 tuổi, trú xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) về tội "Cố ý gây thương tích".

Y Hiếu tại cơ quan công an.