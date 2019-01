Danh tính 5 người bị bắt vì trốn thuế tại BOT TPHCM-Trung Lương

1. Vụ trốn thuế tại trạm BOT TPHCM-Trung Lương: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh chi nhánh Long An nhằm che giấu doanh số thu phí, trốn thuế xảy ra tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương. (ảnh: Dân Trí) Theo đó, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với: Ngô Bá Thắng - Giám đốc chi nhánh Long An thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh; Trần Văn Miền-Phó Giám đốc chi nhánh Long An kiêm Trạm trưởng Trạm thu phí Chợ Đệm, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh; Tô Phước Hùng - Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh; Nguyễn Thị Kim Huệ- Kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh; Nguyễn Văn Hiền- Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Xuân Phi. (ảnh: Vnexpress) 2. Đột kích trường gà, bắt giữ 63 đối tượng đánh bạc: Khoảng 14h chiều 31/12/2018, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Quảng Trị bất ngờ đột kích vào quán cà phê Phước Trường của ông Nguyễn Đình Phước (48 tuổi, ở thôn Trúc Lâm, xã Gio Quang, huyện Gio Linh), bắt quả tang 63 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà. Lực lượng chức năng thu giữ khoảng 130 triệu đồng, 7 ô tô, 30 xe máy, 7 con gà cùng nhiều tang vật liên quan. Được biết, các đối tượng bị bắt giữ sống trên địa bàn các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên- Huế… Trong ảnh: Tang vật cơ quan chức năng thu giữ được tại trường gà. 3. Bắt tạm giam nhóm tổ chức mang thai hộ xuyên quốc gia: Ngày 1/1, Công an TPHCM cho biết đã bắt tạm giam: Cai Guo Lin (SN 1982, quốc tịch Trung Quốc), Hoàng Thị Thu Trang (SN 1992, quê Đắk Lắk); Triệu Thị Hằng (SN 1978, quê Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1995, quê Nam Định) để điều tra tội "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”. (ảnh minh họa) 4. Đường dây sản xuất dầu nhớt giả quy mô lớn: Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã phát lệnh truy nã đối với bị can Nguyễn Duy Khánh (ảnh nhỏ) 36 tuổi, cư trú tại phường 25, quận Bình Thạnh về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Trước đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can trong đường dây chuyên sản xuất dầu nhớt giả. 5. Cướp tài sản du khách khi đang chụp ảnh: Trưa 30/12, chị Liu Si Yu (SN 1993) cùng em gái Song Xin Yi (SN 1996, quốc tịch Trung Quốc) đang chụp hình ở ngã tư Trần Phú – Lê Hồng Phong (quận Hải Châu, Đà Nẵng) thì Trần Ngọc Hoàn Thiện (31 tuổi, ngụ quận Hải Châu) xông đến cướp điện thoại Iphone 7 Plus rồi bỏ chạy. Các nạn nhân tri hô. Anh Nguyễn Văn Hiền (18 tuổi, quê xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) đang ở gần đó phát hiện, lao đến khống chế và bắt được Thiện, bàn giao cho Công an Phước Ninh (quận Hải Châu). 6. Bắt nhiều “dân chơi” đón giao thừa bằng ma túy: Khoảng 23h30 ngày 31/12/2018, Phòng Cảnh điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp với các cơ quan chức năng đột kích kiểm tra hành chính tại quán karaoke Giải Trí 77 tại đường Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long; karaoke Sam đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên và karaoke T3 đường Trần Bình Trọng, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên phát hiện, bắt quả tang trên hàng chục đối tượng đến hát Karaoke có biểu hiện sử dụng, tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra lực lượng Công an thu giữ 45 viên ma túy tổng hợp dạng viên nén và 15 bọc Ketamine./.

