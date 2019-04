Đánh Trung úy Công an gãy tay để trả thù vì bị bắt đi cai nghiện

Ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa thực hiện quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Phú Quốc (44 tuổi, ngụ thành phố Tân An, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Nghi phạm Nguyễn Phú Quốc. (Ảnh: Nhật Trường)

Nguyễn Phú Quốc là đối tượng đang cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang. Mới đây, khi đang ở cơ sở này, Quốc gặp Trung úy Trần Thành Xuân Hạnh (27 tuổi) là cán bộ tại Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang), được tăng cường để bảo vệ an ninh trật tự tại Cơ sở cai nghiện ma túy thì buông lời hăm dọa Trung úy Hạnh.

Nguyễn Phú Quốc cho rằng, trước đây chính Trung úy Hạnh là người đã bắt giữ, lập hồ sơ đưa Quốc vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Khi đi lao động ngang qua cổng chính của cơ sở cai nghiện, Nguyễn Phú Quốc nhặt đoạn cây tràm dài hơn 1m xông tới đánh liên tiếp vào người khiến Trung úy Hạnh bị gãy tay trái.

Trung úy Trần Thành Xuân Hạnh được đưa đến Bệnh viện chấn thương chỉnh hình (TP.HCM) để tiếp tục điều trị. Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân bị thương tích 21%./.

