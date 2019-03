Đấu tranh khai thác kẻ vận chuyển lượng ma túy “khủng” ở TPHCM

Liên quan đến vụ bắt giữ lượng ma túy rất lớn có liên quan đến một số người nước ngoài tại khu vực An Sương, huyện Hóc Môn, TP HCM, Công an thành phố đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám xét địa điểm được các đối tượng dùng để đóng gói phân loại ma túy.



Một nguồn tin cho hay, việc khám xét tại căn nhà nằm ở phường Tân Bình, Thị xã Dĩ An, Bình Dương không phát hiện ma túy, nhưng thu giữ được các bịch nylon nghi để đóng gói ma túy. Được biết, đây là căn nhà được các đối tượng người Đài Loan – Trung Quốc thuê lại vào khoảng đầu năm 2019. Nhiều người dân cho hay, chỉ biết căn nhà này do người nước ngoài thuê, nhưng do “kín cổng cao tường”, thỉnh thoảng có xe ô tô chạy thẳng vào trong rồi khóa cửa lại nên không ai biết các đối tượng làm gì bên trong.

Lượng ma túy "khủng" được cơ quan công an thu giữ.

Thông tin ban đầu, tối ngày 27/2, tài xế taxi Nguyễn Đình Hồng (sinh năm 1989, quê Thanh Hóa) nhận điện thoại từ một người đàn ông người Đài Loan gọi đến nhà riêng chở ông này và dẫn đường cho xe tải chở hàng đến nhà kho với giá 1,2 triệu đồng. Khi hai chiếc xe vừa đến ngã tư An Sương thì bị Tổ tuần tra kiểm soát hỗn hợp 363 phát hiện có dấu hiệu nghi vấn nên đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông An Sương kiểm tra, bắt quả tang trên xe chở rất nhiều ma túy được đóng gói thành bánh hình chữ nhật.

Đến thời điểm này, Công an TPHCM vẫn đang đấu tranh khai thác và tiến hành kiểm tra một số địa điểm có liên quan đến băng nhóm này. Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu - Người phát ngôn của Công an TP.HCM cho biết: “Vụ án đang được điều tra mở rộng. Số ma túy bắt giữ được rất lớn, nhưng các phòng nghiệp vụ đang kiểm đếm nên chưa thể cung cấp thông tin chi tiết cho báo chí” .

Như VOV đưa tin, cách đây ít ngày, Công an TPHCM cùng với các lực lượng của Bộ Công an và công an một số tỉnh thành tổ chức vây ráp, khám xét và triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy đá do các đối tượng người Lào, Trung Quốc cấu kết với một số người Việt Nam tổ chức. Việc khám xét 5 địa điểm tại TP.HCM và 2 địa điểm tại Đắk Nông, công an đã phát hiện 300kg ma túy đá và nhiều tài liệu quan trọng, bắt giữ 11 người (trong đó có 8 người Trung Quốc)./.

Vinh Quang/VOV-TP HCM

