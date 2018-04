Di lý kẻ sát hại dã man người phụ nữ bán thịt heo về Trà Vinh

Nghi phạm sát hại dã man bà chủ quầy thịt heo ở chợ Duyên Hải (Trà Vinh) vừa bị bắt giữ vào tối 23/4 tại địa bàn huyện Bến Cầu (Tây Ninh). Sáng 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã di lý nghi phạm Kim Thành Hưng - ảnh (43 tuổi, ngụ thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) về tới trụ sở Công an tỉnh Trà Vinh để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. (Ảnh: Công an) Tại cơ quan công an, bước đầu Hưng đã khai nhận hành vi giết bà Phan Thị Đào (56 tuổi, ở khóm 30/4, phường 2, thị xã Duyên Hải), một tiểu thương bán thịt heo ở chợ Duyên Hải, để cướp tài sản. Hưng thừa nhận khá quen với nạn nhân và đã đột nhập vào nhà cướp hơn 5 lượng vàng, sau đó mang đi bán được khoảng 200 triệu đồng, thông tin trên Người Lao Động. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Thông tin trên VTC News cho biết, Hưng làm việc tại lò mổ nơi bà Đào lấy thịt heo hàng ngày, nên khá quen với nạn nhân và biết rõ sinh hoạt của nạn nhân. Sau khi đột nhập vào nhà nạn nhân gây án, Hưng di chuyển qua nhiều địa phương để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Số tiền cướp được, Hưng tiêu xài cá nhân và đánh bạc thua hết. (Ảnh: KT) Vụ án mạng được phát hiện vào sáng 23/3, người dân phát hiện bà Đào gục chết trên nền nhà, xung quanh bê bết máu, trên người có nhiều vết thương. Kết quả khám nghiệm của cơ quan công an cho thấy nạn nhân bị đâm 14 vết dao, trong đó có một vết dao đâm thủng tim và phổi, nguyên nhân tử vong do mất máu cấp. (Ảnh: Sài Gòn giải phóng) Cơ quan điều tra nhận định, đây là vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. (Ảnh: Công an Nhân dân) Trong quá trình điều tra, khoảng 10h ngày 23/3, người dân ở ấp Long Hòa (xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) phát hiện xe SH của nạn nhân được bỏ lại ven hương lộ 4, cách hiện trường ban đầu khoảng 60 km. (Ảnh: Công an Nhân dân) Sau nhiều ngày tung lực lượng truy bắt hung thủ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh xác định được đối tượng gây án là Kim Thành Hưng. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ba tuần sau khi xảy ra vụ án, Công an tỉnh Trà Vinh phát đi thông báo nhận dạng thủ phạm với nhiều đặc điểm nhận dạng cao 1,68 m, bị hỏng mắt phải, ngón tay út bàn tay trái bị cụt 2 đốt. Hưng không có vợ con, từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Mãn hạn tù, Hưng về địa phương sinh sống và làm việc tại cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn Duyên Hải. (Ảnh: Công an)

