Diễn biến bất ngờ vụ vận chuyển ma túy cực “khủng” ở bến xe An Sương

Theo báo Pháp luật TPHCM, sau khi Tổ công tác 363 bắt giữ hai nghi can chở 895 bánh heroin ở khu vực An Sương, khoảng 2 giờ sáng ngày 28/3, Công an TP.HCM phối hợp với công an phường Tân Bình (thị xã Dĩ An, Bình Dương) đã khám xét căn nhà trên địa bàn, nghi là “kho” của nhóm buôn ma túy. Trong ảnh: Kẻ vận chuyển số lượng ma tuý cực khủng bị bắt. (ảnh: Tiền Phong) Lúc khám xét, công an không phát hiện ma túy nhưng thu giữ được các bịch nilon nghi là để đóng gói ma túy. Trong ảnh: Căn nhà nhóm người Đài Loan thuê để ở, nghi là nơi làm "kho" chứa ma túy. (ảnh: Pháp luật TPHCM) Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 27/3, tài xế taxi Nguyễn Đình Hồng (sinh năm 1989, quê ở Thanh Hóa) nhận điện thoại của người đàn ông Đài Loan, nhờ đến một ngôi nhà ở phường Tân Bình, thị xã Dĩ An để dẫn đường cho xe tải đến một địa điểm trên huyện Hóc Môn (TP.HCM) với giá 1,2 triệu đồng. (ảnh: Tuổi trẻ) Khi dẫn đường cho xe tải thì Hồng bị công an bắt giữ. (ảnh: Pháp luật TPHCM) Hiện công an đang làm rõ có mối liên quan nào giữa tài xế Hồng với nhóm buôn ma túy. (ảnh: Pháp luật TPHCM) Đêm 27/3, cảnh sát giao thông và tổ công tác 363 Công an TP.HCM đã phát hiện và bắt giữ 1 xe bán tải cùng 1 người nước ngoài đang vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nghi là ma túy qua địa bàn TP.HCM. Trong ảnh: Vị trí bắt xe chở ma túy. (Ảnh: Google Maps) Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải có nhiều thùng catton chứa 895 bánh heroin (ước tính khoảng 200 tỷ đồng). Trong ảnh: Số ma tuý hiện đang được cơ quan chức năng kiểm đếm (ảnh: Bảo vệ Pháp luật) Lượng chức năng phát hiện cùng 1 xe 4 chỗ và 1 xe bán tải, tạm giữ 2 nghi phạm trong đó có 1 người quốc tịch Trung Quốc. Trong ảnh: Chiếc xe vận chuyển ma tuý bị thu giữ (ảnh: Bảo vệ Pháp luật) Công an lập tức bắt giữ chủ hàng và đưa toàn bộ về cơ quan công an để làm việc. Trong ảnh: Công an khám xét chiếc xe bán tải nghi chở ma tuý. (ảnh: Tiền Phong) Qua kiểm đếm, bước đầu công an xác định có hơn 890 bánh, nặng hơn 300kg nghi là heroin trong hai thùng carton. Trong ảnh: Tang vật của một vụ án. (Ảnh: TTXVN) Hiện các lực lượng phối hợp của Công an thành phố đang khẩn trương đấu tranh với đối tượng. Trong ảnh: Kẻ vận chuyển số lượng ma tuý cực khủng bị bắt. (ảnh: Tiền Phong) Lực lượng chức năng cũng khám xét nhiều địa điểm ven thành phố, truy xét mở rộng vụ án. (ảnh: Bảo vệ Pháp luật)

