Điều taxi đi lòng vòng rồi cứa cổ tài xế để cướp tài sản

Chiều 1/8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh phối hợp đơn vị nghiệp vụ bắt 2 đối tượng liên quan vụ tài xế taxi bị cứa cổ trong đêm trên địa bàn. Báo CAND đưa tin, Cơ quan CSĐT đã thu con dao là hung khí các đối tượng sử dụng để cứa cổ, cướp tài sản lái xe taxi. Trong ảnh: Hai đối tượng gây án tại cơ quan công an. (Ảnh: CAND).

Theo Báo CAND, các đối tượng là Hoàng Như Quỳnh và Nguyễn Bình Phú, đều 18 tuổi, trú xã Bình Phú, Tuyên Quang. Bước đầu xác định, do không có tiền tiêu, chúng bàn nhau đi cướp tài sản. Cụ thể, đêm 29/7, Quỳnh đem hung khí, cùng Phú đến cổng bãi xe số 1 (xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội) để tìm “con mồi”. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. (Ảnh: Anninhthudo.vn).

Sau đó, các đối tượng lên xe taxi của tài xế Nguyễn Văn T. (26 tuổi, trú huyện Gia Lâm, Hà Nội) yêu cầu chở lòng vòng qua một vài địa điểm ở Bắc Ninh, Hà Nội, Bắc Giang. Biết 2 đối tượng liên tục thay đổi địa điểm, tài xế cảnh giác gọi điện đàm cho đồng nghiệp yêu cầu hỗ trợ, đồng thời hạ kính xe phòng khi gặp bất trắc có thể cầu cứu. Trong ảnh: Anh T. được đưa đi cấp cứu sau sự việc. (Ảnh: Anninhthudo.vn). Đến khoảng 1h sáng 29/7, khi khách yêu cầu chở vào một con đường vắng ở khu vực Từ Sơn, tài xế từ chối và yêu cầu hai vị khách xuống xe. Lúc này, tài xế bất ngờ bị thanh niên ngồi sau ghế lái dùng dao cứa cổ. Bị tấn công nên anh T. chống trả, nhanh chóng chui ra ngoài. Sau khi gây ra sự việc, các đối tượng tẩu thoát. Anh T. may mắn được người dân đưa đi cấp cứu nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Trong ảnh: Hung khí gây án của các đối tượng. (Ảnh: CAND).

Nhận thông tin vụ việc, Công an thị xã Từ Sơn đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy xét “nóng” trong đêm để bắt giữ các đối tượng gây án. Sau 48h, lực lượng chức năng đã bắt giữ cả 2 đối tượng. Bước đầu, Quỳnh và Phú khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng về hành vi Giết người, Cướp tài sản. Trong ảnh, anh T. bị thương ở cổ. (Ảnh: Nạn nhân cung cấp)./.