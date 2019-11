Điều tra đối tượng thông tin bịa đặt vụ 39 nạn nhân trong container

Ngày 4/11, ông Hoàng Danh Truyền – Phó chủ tịch UBND huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, thông tin được đăng tải, chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội về một trường hợp trên địa bàn trước đó được gia đình trình báo mất liên lạc, sau đó đã gọi về cho gia đình. Thông tin được đăng tải nói về việc người này mang tiền đi đánh lô đề nên may mắn thoát nạn là hoàn toàn sai sự thật. UBND huyện cũng sẽ đề nghị công an huyện vào cuộc xác minh, làm rõ đối tượng nào đã đăng tải những thông tin sai sự thật, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Câu chuyện sai sự thật được chia sẻ trên mạng xã hội (ảnh chụp màn hình).

Trước đó, từ sáng 3/11, hình ảnh, câu chuyện về một chàng trai Nghệ An lấy 900 triệu đồng đi Anh để đánh lô đề, trong khi gia đình ở nhà lại trình báo mất liên lạc được lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt.



Nội dung câu chuyện nói anh Nguyễn Hữu Trung quê ở huyện Yên Thành "lấy 900 triệu đồng đi Anh để trả nợ và vào Sài Gòn đánh lô đề thoát chết ngoạn mục trong vụ 39 người chết. Kèm theo câu chuyện này là hình ảnh một gia đình đang lập bàn thờ chờ tin con. Sau đó, Trung lướt Facebook thấy bạn bè đăng bàn thờ ảnh của mình thắp hương nghi ngút nên gọi ngay cho gia đình khiến mọi người té ngửa. Bố mẹ, hàng xóm, người thân vừa mừng vừa tức.

Sự việc diễn ra tại thời điểm cảnh sát Anh đang tích cực xác minh danh tính 39 nạn nhân trong thùng xe container. Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An cho biết có 3 trong số 24 gia đình ở địa bàn làm đơn trình báo "mất liên lạc" với con khi đi làm việc ở các nước châu Âu đã "tìm thấy con".