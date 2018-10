Điều tra gần 300 đối tượng cho vay nặng lãi ở Đà Nẵng

Công an phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng vừa tạm giữ 4 đối tượng (quê Hải Phòng) cùng nhiều tang vật liên quan đến hoạt động cho vay lãi suất cao.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang lập danh sách khoảng 300 đối tượng, trong đó có nhiều người từ các địa phương khác đến thành phố này thuê nhà, cho vay nặng lãi.

Tang vật liên quan đến các đối tượng cho vay nặng lãi vừa bị Công an Đà Nẵng thu giữ.

Ngoài ra, 12 doanh nghiệp núp bóng dịch vụ cầm đồ, cho thuê xe máy… cũng đang bị Công an thành phố Đà Nẵng đưa vào danh sách điều tra liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị người dân cẩn thận trọng trong việc vay mượn tiền và cho các đối tượng ngoại tỉnh thuê nhà để hoạt động "tín dụng đen".

Đại tá Quách Văn Dũng cho biết, Lãnh đạo công an thành phố Đà Nẵng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an, các đơn vị, địa phương tập trung rà soát nắm tình hình khuyến cáo, tuyên truyền để người dân biết được những thủ đoạn cho vay nặng lãi, tránh bị rơi vào, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố./.

