Điều tra nguồn gốc số đạn tại kho phế liệu phát nổ ở Bắc Ninh

Triệu tập vợ chồng chủ kho phế liệu phát nổ ở Bắc Ninh: Tại cuộc họp khẩn do UBND huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức để bàn giải pháp khắc phục hậu quả vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, làm 2 người chết, 8 người bị thương xảy ra sáng sớm nay (3/1), thông tin cho biết, Công an huyện Yên Phong đã triệu tập vợ chồng Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Thị Cảnh cùng trú tại thôn Quan Độ là chủ của đống phế liệu để nhờ trong nhà anh Nguyễn Văn Tạo để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ. Trong ảnh, cuộc họp diễn ra chiều 3/1. (Ảnh: Thành Trung) Theo thông tin trên Gia đình Việt Nam, cơ quan chức năng đạm tạm giữ chủ kho phế liệu để điều tra về nguồn gốc số đạn tại kho phế liệu được cho là nguyên nhân gây nên vụ nổ kinh hoàng này. (Ảnh: Nhật Ngân) Vụ nổ xảy ra vào khoảng 4h30 sáng 3/1 tại nhà anh Nguyễn Văn Tạo (SN 1973, ở thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong), đã khiến 2 trẻ em tử vong và 8 người bị thương. Ngoài 4 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, có khoảng 40 ngôi nhà bị hư hỏng nghiêm trọng và hơn 100 nhà xung quanh bị ảnh hưởng. Một trường mầm non bị nứt, hỏng khiến học sinh phải nghỉ học. Trong ảnh, nhiều ngôi nhà bị sập hoàn toàn sau vụ nổ (Ảnh: Nhật Ngân) Kho vũ khí “nóng” trong cửa hàng tạp hóa ở Quảng Trị: Tối 2/1, Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị kiểm tra cửa hàng tạp hóa Hoàng Kim Ánh, tại thôn Trúc Khê, xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều loại vũ khí nóng, công cụ hỗ trợ nguy hiểm. Chủ cửa hàng này là bà Hoàng Thị Kim Ánh. Nghi án cô gái bị tài xế taxi công nghệ cướp tài sản: Khoảng 3h30 ngày 2/1, chị Nguyễn Thị Trang đặt xe taxi công nghệ từ khu vực Q.5 để về chung cư The Useful. Một lúc sau, có chiếc xe Chevolet loại 4 chỗ chạy tới chở chị Trang. Dù chiếc xe này khác loại với chiếc xe được báo trên hệ thống nhưng chị Trang vẫn lên xe. Khi xe vừa dừng trước chung cư, đang lúi húi lấy tiền để trả, bất ngờ chị Trang bị gã tài xế cầm một con dao khống chế, cướp tài sản gồm 1 điện thoại iPhones7 Plus, một số tiền mặt và ngoại tệ (tổng giá trị khoảng 28 triệu đồng) rồi lái xe bỏ đi. (Ảnh minh họa) Tài xế tông chết 5 công nhân làm đường ra đầu thú: Khoảng 14h45 ngày 2/1, tại Km1+500 đường Cầu Mè - công viên nước Hà Phương thuộc địa bàn thôn Mè Thượng (xã Phương Thiện, TP Hà Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do xe ô tô 4 chỗ BKS 23A – 046.54 đâm vào một tổ công nhân đang thi công dải phân cách công trình đường Cầu Mè – Công viên nước Hà Phương. Vụ tai nạn làm 2 người chết tại chỗ, 3 người được đưa đi cấp cứu, sau đó tử vong tại bệnh viện. Ngày 3/1, tài xế Lương Công Hiếu (ảnh), người điều khiển chiếc xe gây tai nạn đã ra đầu thú. (Ảnh: Công an nhân dân) Bộ Công an chưa nhận được thông tin Vũ 'nhôm' bị tạm giữ ở Singapore: Ngày 2/1, website của Cơ quan Xuất nhập cảnh Singapore (ICA) đăng tải thông tin, Cơ quan này xác nhận đã tạm giữ người có tên 'Phan Van Anh Vu' từ ngày 28/12 vì “vi phạm quy định Luật Xuất nhập cảnh”. Sáng 3/1 Thiếu tướng Lương Tam Quang - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho hay, vẫn chưa nhận được thông tin ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") đang bị tạm giữ tại Singapore. Tóm 2 "siêu trộm" ở phi vụ thứ 29: Sáng 3/1, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ 2 đối tượng chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản. Hai đối tượng khai nhận, từ tháng 6/2017 đến nay đã thực hiện trót lọt 29 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Ước tính tài sản bọn chúng trộm được là hàng trăm triệu đồng Đề nghị tử hình 1 bị cáo vụ xả súng ở Đắk Nông: Tại phiên tòa sơ thẩm vụ án giết người, che giấu tội phạm và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, VKS đề nghị mức án đối với các bị cáo. Bị cáo Đặng Văn Hiến (ảnh) là người đã xả súng làm chết 3 người và làm nhiều người khác bị thương bị đề nghị mức án tử hình. 4 người Đài Loan vào Việt Nam mở tài khoản ngân hàng lừa đảo: Chiều 2/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, vừa bắt giữ 4 người nước ngoài và 5 người Việt Nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong ảnh, Ngân hàng BIDV chi nhánh Thừa Thiên - Huế, nơi các đối tượng rút tiền. (Ảnh: An ninh Tiền tệ và Truyền thông) Khởi tố người chồng sát hại vợ và 2 con ở Thanh Hóa: Thông tin trên VnExpress cho biết, ngày 2/1, đại tá Lê Trung Hiếu, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Minh Hùng (37 tuổi) về tội Giết người, theo điều 93 Bộ luật Hình sự 1999. Nạn nhân là vợ và 2 con của Hùng.

