Điều tra vụ cả đội bóng bị đánh bầm dập sau khi thi đấu tại Hà Nội

Ngày 19/7, một đại diện công an phường Trương Định (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: Lực lượng chức năng đang điều tra vụ ẩu đả trên sân bóng tại số 104 Nguyễn An Ninh, phường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hiện tại, cơ quan công an đang tiến hành lấy lời khai các nhân chứng liên quan vụ việc.

Hình ảnh nam thanh niên bị đánh bầm dập sau trận đá bóng. (Ảnh: Nguyễn Dũng)

Cụ thể, tối 16/7 diễn ra trận bóng đá giữa hai nhóm thanh niên trên sân cỏ nhân tạo số 104 Nguyễn An Ninh. Một đội gồm 15 người với nhiều thanh niên xăm trổ. Đội còn lại khoảng 10 người gồm một số sinh viên, trí thức đang làm việc tại Hà Nội.

Trận đấu đang diễn ra thì xảy ra một số tình huống va chạm bóng thô bạo. Đội 15 người với các thanh niên xăm trổ chủ động lao vào đánh hội đồng đội bạn. Hậu quả, đội bóng 10 người bị đánh bầm dập, trong đó có 3 người phải nhập viện.

Vị đại diện công an phường Trương Định thông tin thêm: "Trong số nhóm người bị đánh, hiện có một người bị thương nặng nhất vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện Bạch Mai. Các thành viên khác đã khá hơn và có thể ra viện. Một số người lao vào can ngăn cũng bị đánh trúng nhưng chỉ bị thương nhẹ".

Hiện tại, vụ việc đã được chuyển lên đội hình sự công an quận Hoàng Mai thụ lý để tiếp tục điều tra, làm rõ./.