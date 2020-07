Điều tra vụ cán bộ UBND phường bị chém sau khi rời trụ sở

Công an phường Văn Đẩu (Kiến An, Hải Phòng) đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ một cán bộ quản lý đô thị của phường bị chém trọng thương khi vừa rời trụ sở làm việc.

Địa điểm xảy ra vụ việc cách UBND phường Văn Đẩu (quận Kiến An, TP Hải Phòng) khoảng 200m.

Ngày 30/6, anh Đặng Văn M (sinh năm 1976, trú tại xã An Thái, huyện An Lão, Hải Phòng), cán bộ quản lý đô thị phường Văn Đẩu, quận Kiến An từ trụ sở UBND phường xuống cơ sở kiểm tra thực tế. Vừa rời khỏi trụ sở UBND phường được khoảng 200m, anh M bị 2 đối tượng bịt mặt đi xe máy không biển số áp sát và dùng dao chém liên tiếp 3 nhát vào lưng. Trước khi phóng xe bỏ chạy, một trong hai đối tượng này còn giơ dao trước mặt anh M và buông lời đe dọa.



Dù vết chém chảy khá nhiều máu, anh Đặng Văn M vẫn gắng gượng quay xe về UBND phường Văn Đẩu báo cáo sự việc và được đưa vào Bệnh viện Kiến An cấp cứu. Đến thời điểm hiện tại, anh M vẫn đang điều trị tại bệnh viện do vết thương khá nặng (sâu 2.5 cm, dài khoảng 7 cm). Công an phường Văn Đẩu đã cử lực lượng bảo vệ tại bệnh viện, đảm bảo an toàn cho nạn nhân.



Theo lãnh đạo UBND phường Văn Đẩu, anh Đặng Văn M công tác tại UBND phường từ năm 2017, từ trước đến nay không có mâu thuẫn tại nơi làm việc. Trước khi sự việc xảy ra, anh M được phân công kiểm tra một số công trình xây dựng trên địa bàn phường./.