Điều tra vụ nam sinh viên chết trong tư thế treo cổ ở Hà Nội

Ngày 28/5, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, cơ quan CSĐT công an quận đang phối hợp với các đơn vị điều tra, làm rõ nguyên nhân nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ.

Xe cấp cứu đến chở thi thể nạn nhân. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, vào khoảng 9h sáng cùng ngày (28/5), Công an phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (TP Hà Nội) nhận được tin báo của người dân về việc tại ngõ 59 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa phát hiện một nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ, nghi tự tử.

Ngay lập tức, Công an phường Ô Chợ Dừa đã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an quận Đống Đa có mặt phong toả hiện trường, tiến hành khám nghiệm. Theo cơ quan công an, nam thanh niên 21 tuổi, trú tại quận Đống Đa, đang là sinh viên đại học.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc có 3 tầng, nam thanh niên tử vong trên tầng 3. Ở dưới tầng 1 là nơi gia đình nam sinh viên buôn bán hàng ăn. Thời điểm nam sinh viên treo cổ, người thân trong gia đình cũng đang bán hàng dưới tầng 1. Đến khi phát hiện thì nạn nhân đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc./.