Điều tra vụ người đàn ông chết giữa đường

Ngày 30/3, ông Phan Huy Thanh - Trưởng Công an xã Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An cho biết, hiện công an xã đang phối hợp Công an huyện Diễn Châu điều tra làm rõ một vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người rồi bỏ trốn.

Hiện trường vụ việc.





Trước đó khoảng 22h30’ đêm 28/3, người dân đi trên đường xã Diễn Lộc bất ngờ phát hiện một người đàn ông nằm chết trên đường, cạnh đó là chiếc xe máy cũ, nhiều mảnh vỡ rơi vương vãi trên đường.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã đã báo cáo công an huyện đồng thời xuống hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Nạn nhân được xác định là Hoàng Văn Phong (SN 1977, trú xã Diễn Lộc).

Theo trường công an xã Diễn Lộc cho biết, trên người nạn nhân thì chiếc điện thoại, các tài sản khác vẫn còn. Chiếc dây chuyền gần 1 cây vàng trên người nạn nhân vẫn không mất nên không phải là vụ giết người cướp của hay là gì khác.

Xác minh từ người nhà nạn nhân cho biết, đêm 28/3, ông Phong đi ra ngoài bằng chiếc xe máy Sirius. Vào cuộc điều tra làm rõ, cơ quan công an nhận định chiếc xe máy bỏ lại hiện trường là của nhóm người đi làm nhựa thông tại xã Diễn Trung. Sau khi làm rõ, cơ quan công an đã triệu tập một số người liên quan để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.

