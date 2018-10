Điều tra vụ nổ lớn giữa đêm khuya tại nhà chủ tịch xã

Sáng 15/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện cơ quan này đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ nổ xảy ra tại nhà ông Trần Xuân Lục - Chủ tịch UBND xã Đồng Hợp (Quỳ Hợp).

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 0h sáng 13/10, người dân ở xóm 1 (xã Đồng Hợp) đang ngủ thì giật mình bởi một tiếng nổ lớn. Bàng hoàng tỉnh dậy, người dân mới phát hiện vụ nổ xảy ra ở khu vực nhà bếp, nhà tắm của ông Trần Xuân Lục.

Thời điểm xảy ra sự việc, ông Lục đi công tác còn người thân gia đình đang ngủ ở nhà trên nên không có ai bị thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an xã, Công an huyện Quỳ Hợp, Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ.

“Hiện lực lượng đang tới hiện trường kiểm tra, xác minh lại sự việc này”, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.

