Đôi nam nữ tử vong bất thường trong phòng trọ

PC_Article_AfterShare_1

Sáng 22/1, Công an tỉnh An Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan để điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của đôi nam nữ thanh niên tại một phòng trọ thuộc phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, khoảng 1 tuần nay, anh Dũng thuê phòng trọ số 16 nhà trọ Kim Dung để ở và có Hiếu ở cùng.

Khoảng 8h sáng 20/1, Dũng về nhà trọ và khóa cửa lại. Đến khoảng 8h sáng 22/1, anh Nguyễn Ngọc Lượng - bạn của Dũng đến gõ cửa phòng trọ nhưng thấy khóa trong và không ai trả lời.

Chủ nhà trọ nhìn qua khe thông gió phát hiện anh Dũng treo cổ chết, chị Hiếu nằm chết dưới nền gạch, xung quanh có vết máu. Sự việc sau đó đã được trình báo cơ quan công an.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Được biết, Dũng đang là nhân viên tiếp thị sữa trên địa bàn thành phố Long Xuyên, còn Hiếu mới ra trường đang tìm việc làm. Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ./.

Bóp cổ bạn gái đến chết, leo lên ban công định tự tử nhưng bất thành VOV.VN - Mâu thuẫn tình cảm, Thành bóp cổ bạn gái đến chết, rồi quấn dây điện vào tay leo lên ban công tầng 20 của tòa nhà định nhảy xuống nhưng bất thành.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Án mạng ở Phú Quốc từ việc hát karaoke gây ồn ào VOV.VN -Vụ hát karaoke làm ồn hàng xóm khiến 1 người chết, 2 người bị thương xảy ra tại thị trấn An Thới, tỉnh Kiên Giang.