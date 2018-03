Đòi tiền bảo kê doanh nghiệp, 2 thanh niên bị bắt quả tang

Chiều 12/3, Đại tá Dương Văn Tuấn, Trưởng công an huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cho biết, vừa khởi tố 2 vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Quốc Trọng (SN 1987) và Đinh Hoàng Nam (SN 1988) - cùng trú tại huyện Chư Păh về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng Nguyễn Quốc Trọng (trái) và Đinh Hoàng Nam (phải) tại cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 1/3/2018, Nguyễn Quốc Trọng cùng Võ Hoàng Khang đến vườn dưa của doanh nghiệp Kim Nguyên (trụ sở tại tỉnh Quảng Ninh) để gặp anh Lưu Trung Việt (SN 1993, quê Lạng Sơn), người quản lý nhân công của doanh nghiệp với mục đích lấy tiền bảo kê.

Tại đây, không gặp được anh Việt, Trọng gọi điện cho chị Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1980, trú tỉnh Kon Tum), người của Công ty Kim Nguyên đòi 15 triệu đồng với lời nhắn, nếu không đưa tiền, các đối tượng sẽ ngăn cản không cho nhân công thu hái, cản trở xe vận chuyển.

Trưa 2/3, khi Trọng tới thôn 3, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh nhận 10 triệu đồng từ Việt thì bị Công an huyện Chư Păh bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Trọng khai nhận, trước đó đã đe dọa và nhận 2 lần tiền từ anh Việt, tổng số tiền 20 triệu đồng.

Võ Văn Toàn đang bị tạm giữ tại cơ quan công an huyện Kông Chro vì hành vi cưỡng đoạt tiền của người buôn dưa hấu.

16h cùng ngày Trọng bị bắt, Đinh Hoàng Nam đến công an huyện đầu thú về hành vi cưỡng đoạt 15 triệu đồng của Công ty Kim Nguyên.

Qua điều tra, xác minh, Công an huyện Chư Păh xác định, đầu tháng 3/2018, Nam cùng 7 người khác đến uy hiếp không cho công nhân hái dưa, buộc anh Việt đưa cho các đối tượng 15 triệu đồng. Nhận được tiền, các đối tượng đã chia chác rồi bỏ đi.

Khoảng 17h chiều 11/3, cơ quan điều tra Công an huyện Chư Păh, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can là Nguyễn Quốc Trọng và Đinh Hoàng Nam để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, cơ quan điều tra Công an huyện Chư Păh đang mở rộng điều tra những đối tượng còn lại liên quan tới các vụ án.

Cũng liên quan đến nạn bảo kê dưa hấu, ngày 7/3/2018, cơ quan điều tra Công an huyện Kông Chro, Gia Lai cũng bắt quả tang Võ Văn Toàn (SN 2001, trú thôn An Thượng 3, xã Song An, thị xã An Khê) và Phạm Tấn Mỹ (SN 1991, trú thôn Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, Bình Định) có hành vi đe dọa và đang nhận 4 triệu đồng của một người buôn dưa hấu tại địa phương.

Hiện, các đối tượng này cũng đang bị tạm giam, phục vụ công tác điều tra./.

