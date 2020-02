Đối tượng bị công an Hải Phòng truy bắt sa lưới ở Sơn La

Tối ngày 24/2, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tại địa phận bản Pa Kha, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Đối tượng Giàng A Chìa bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh Mạnh Tùng)

Công an quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đang truy bắt 1 đối tượng người bỏ trốn theo hướng Hà Nội – Điện Biên, có liên quan đến vụ án ma túy với vật chứng thu giữ là 16kg ma túy đá, 2 bánh heroin, 1,8kg ketamin và 6.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Sau khi nhận thông tin, khoảng 21h45’ ngày 24/2, trong khi làm nhiệm vụ Tuần tra kiểm sát tại km 163 quốc lộ 6 thuộc địa phận bản Pa Kha, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông Số 1 – Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành kiểm tra xe khách mang biển kiểm soát 27B – 000.88.

Tại đây, lực lượng phát hiện và bắt giữ tại chỗ đối tượng là Giàng A Chìa, sinh năm 1995, trú tại bản Huổi Hạ, xã Nà Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đang lẩn trốn trên xe khách về tỉnh Điện Biên.

Chìa là đối tượng bị lực lượng Công an thành phố Hải Phòng truy bắt, đang trên đường bỏ trốn về Điện Biên.