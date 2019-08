Đối tượng cất giấu 250 viên thuốc lắc trong cốp xe SH

Chiều nay (1/8), Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Tài (20 tuổi), trú tại xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế để điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lượng ma túy giấu trong cốp xe của đối tượng Tài.





Trước đó, vào lúc 20h30' ngày 28/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Công an thành phố Huế bắt quả tang Trần Văn Tài đang cất giấu 250 viên ma túy loại MDMA (thuốc lắc) và 5 gói ma túy loại Ketamin có trọng lượng 34,7009g trong xe máy Honda SH trước khách sạn Canary, phường Phú Hội, thành phố Huế.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Tài khai nhận: trong lúc Tài ăn chơi tại quán bar Vegas, phường Phú Hội, thành phố Huế thì có 1 người chưa rõ lai lịch nhờ đi lấy ma túy đang cất giấu tại một phòng khách sạn Canary. Tài điều khiển xe SH mang biển kiểm soát 75F1 669.59 đến khách sạn và lấy số ma túy trên, cất giấu vào cốp xe máy Honda SH thì bị trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Huế bắt giữ.



Do tang số ma túy của vụ án lớn nên hiện Công an thành phố Huế đang đề xuất chuyển đối tượng, tang vật cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền./.