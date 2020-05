Đối tượng “ngáo đá” cầm kiếm dọa chém bố mẹ, tấn công 3 cán bộ công an

Nam thanh niên “ngáo đá” cầm kiếm uy hiếp, dọa chém bố mẹ. Thậm chí khi cán bộ công an tiếp cận, đối tượng còn tấn công khiến 3 cán bộ bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 5/5, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An nhận được tin báo, đối tượng Nguyễn Đình Cường (SN 1989, trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đang có biểu hiện "ngáo đá", dùng dao kiếm dọa giết bố mẹ, gây cho nhiều người dân xung quanh hoảng sợ.

Đối tượng Nguyễn Đình Cường tại cơ quan điều tra.

Ngay sau đó tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc đã kịp thời có mặt tại nhà đối tượng, kiên trì vận động thuyết phục nhưng đối tượng không chấp hành và liên tục có những hành vi manh động.

Để đảm bảo an toàn cho người nhà đối tượng và người dân xung quanh, tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc đã áp dụng biện pháp nghiệp vụ áp sát khống chế Cường. Tuy nhiên, đối tượng này đã dùng dao, kiếm tấn công khiến ba cán bộ công an bị thương nhẹ ở mặt, tay, chân.

Hung khí thu giữ tại hiện trường.

Phải mất một lúc sau, tổ công tác mới khống chế được Cường, đồng thời thu giữ dao, kiếm cùng nhiều tang vật liên quan. Tiến hành thử test nhanh, Nguyễn Đình Cường dương tính với ma túy.



Sau khi khống chế thành công đối tượng, 3 cán bộ công an bị thương nhanh chóng được tiến hành sơ cứu kịp thời.

Được biết, Nguyễn Đình Cường là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, đã 3 lần đi cai nghiện tự nguyện. Năm 2019, trong một lần “ngáo đá”, đối tượng cũng đã ôm bình gas dọa giết cả nhà.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật./.