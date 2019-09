Đối tượng người Trung Quốc mở xưởng sản xuất ma túy ở Kon Tum thế nào?

Chiều 11/9, phóng viên VOV trở lại nơi 7 đối tượng người Trung Quốc mở xưởng sản xuất ma túy ở tổ dân phố 3B, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Xưởng sản xuất ma túy của nhóm đối tượng người Trung Quốc ở một vị trí thuận tiện.

Khu nhà xưởng của Công ty Xuất Nhập khẩu Đồng An Viên ở Khu làng nghề, tổ dân phố 3B, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, địa điềm mà nhóm đối tượng người Trung Quốc chọn làm nơi sản xuất ma túy chỉ cách đường Hồ Chí Minh khoảng 1km. Vị trí này cũng rất gần với chợ huyện Đăk Hà và sát cạnh Cơ sở giết mổ gia súc tập trung của huyện.



Anh Nguyễn Toàn, nhà có xưởng cơ khí đối diện với cổng Công ty Xuất Nhập khẩu Đồng An Viên cho biết, hầu như ngày nào anh cũng làm việc ngay trước cửa nhà nhưng chẳng nghĩ trong Công ty lại có cả một xưởng sản xuất ma túy của người Trung Quốc.

Trước đây Công ty này chế biến gỗ chỉ mở cửa khi có xe ra vào rồi lại đóng cổng im ỉm. Đến hôm 6/8, khi thấy công an vây chặt địa điểm này, ban đầu mọi người còn chưa biết chuyện gì vì không ngờ đây là địa điểm sản xuất ma túy.

Cửa xưởng khóa kín từ phía trong.

Phóng viên cố gắng tiếp cận một người đàn ông và một phụ nữ phía sau cánh cổng của Công ty Xuất Nhập khẩu Đồng An Viên. Người phụ nữ tỏ ra khá thân thiện nhưng đề nghị không nêu tên.

Chị này cho biết, những người Trung Quốc liên hệ đề nghị hợp tác cùng làm ăn trong lĩnh vực chế biến gỗ xuất khẩu, sản xuất phân bón. Để nâng cao chất lượng sản phẩm họ đưa máy móc, hóa chất tới nghiên cứu, chế tạo chất nói là phục vụ cho sản xuất.

Người phụ nữ khẳng định bản thân rất mừng vì lực lượng Công an khám phá sớm vụ án dù đã tốn vài trăm triệu đầu tư làm nhà xưởng thí nghiệm giờ không lấy lại được tiền.

Một góc khu nhà xưởng.

Ông Tạ Văn Hạnh, tổ trưởng Tổ dân phố 3B, người được đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an mời chứng kiến việc kiểm tra khám xét khu nhà xưởng vào ngày 6/8 cho biết, khi lực lượng chức năng ập vào có 4 người Trung Quốc đang trực tiếp sản xuất ma túy, 3 người còn lại đang nằm ngủ.

“Trong nơi sản xuất của họ tôi hít phải một mùi rất khó chịu”- ông Hạnh cho biết thêm.

Trước đó như VOV đã đưa tin, ngày 6/8/2019, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với Công an các tỉnh: Kon Tum, Bình Dương, Bình Định, Ninh Thuận, TP HCM và Đoàn 3, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Vụ Kiểm sát điều tra án ma túy Viện KSND bất ngờ thực hiện việc kiểm tra khám xét khu nhà xưởng của Công ty Xuất Nhập khẩu Đồng An Viên ở Khu làng nghề, tổ dân phố 3B, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt được 7 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.



Lực lượng đã thu giữ hàng trăm lít dung dịch (lấy mẫu giám định kết luận là ma túy tổng hợp); khoảng 13 tấn hóa chất, tiền chất và khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy.

Đây là vụ án tổ chức sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung./.