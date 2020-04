Đối tượng trốn lệnh truy nã bị phát hiện trong khu cách ly tập trung

Hôm nay (13/4), Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ 1 đối tượng trốn truy nã đang cách ly y tế tại trung tâm cách ly thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.



Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ra quyết định truy nã đối với Lê Duy Cường (24 tuổi) trú tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa về tội Cố ý gây thương tích.

Đối tượng Lê Duy Cường bị cơ quan chức năng phát hiện đang cách ly tại khu cách ly tập trung (Ảnh: CA Quảng Bình)

Sau khi gây án, Lê Duy Cường bỏ trốn sang Thái Lan. Cuối tháng 3 năm nay, Cường về nước qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình và được đưa về cách ly y tế.

Công an thị xã Ba Đồn đã phát hiện đối tượng Lê Duy Cường đang cách ly y tế tại điểm cách ly tập trung thị xã Ba Đồn từ ngày 1/4 đến nay.

Hiện đối tượng Cường đang được lực lượng công an giám sát chặt chẽ, sau khi hết thời gian cách ly, sức khỏe đối tượng bình thường, Công an tỉnh Quảng Bình sẽ bàn giao cho Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xử lý theo quy định của pháp luật./.