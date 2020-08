Đối tượng vận chuyển ma túy bị bắt cùng khẩu súng đạn đã lên nòng

Trong 2 ngày 19 – 20/8, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Điện Biên đã liên tiếp triệt phá thành công 2 chuyên án lớn bắt 2 đối tượng.

Vào khoảng 9h45 ngày 19/8, tại Quốc lộ 12, thuộc phường Sông Đà, thị xã Mường Lay, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an thị xã Mường Lay phá thành công Chuyên án 820M, bắt quả tang đối tượng Mùa A Cúng (SN 1991), trú tại bản Hin Phon, xã Na Tông, huyện Điện Biên về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Mùa A Cúng và vật chứng vụ án 53 bánh heroin.

Tang vật thu giữ 53 bánh heroin (khối lượng 18,55 kg); 1 khẩu súng ngắn, 14 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng; 1 xe ô tô bán tải biển kiểm soát 29C-64632, 1 điện thoại di động. Trong quá trình vây bắt, đối tượng Mùa A Cúng đã sử dụng vũ khí nóng chống trả, nhưng đã bị lực lượng vây bắt khống chế. Số ma túy lớn này được đối tượng cất giấu trong lốp xe ô tô, ngụy trang cẩn thận nhằm qua mắt các lực lượng chức năng.

Tiếp đó, vào lúc 10h ngày 20/8, tại khu vực bản Tin Tốc, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Cục kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Điện Biên Đông, Công an huyện Điện Biên, phòng Phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn biên phòng Mường Nhà phá thành công Chuyên án 820H, bắt quả tang đối tượng Sùng A Hừ (SN 1991), trú tại bản Phà Só, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Sùng A Hừ cùng tang vật.

Vật chứng thu giữ 25,01 kg ma túy các loại (trong đó: 17kg ma túy đá, 60.000 viên ma túy tổng hợp, 6 bánh heroin, 2 xe máy, 2 điện thoại di động).