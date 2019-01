Đóng ma túy vào thùng các tông rồi gửi xe khách đi Hà Nội

Chiều 2/1, tại bến xe Văn La thuộc tổ 6, phường Phú La, quận Hà Đông, (TP Hà Nội), Công an huyện Sông Mã phối hợp với công an huyện Sốp Cộp, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Sơn La; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, Công an phường Phú La, quận Hà Đông và phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt là Dương Văn Tuấn, (SN 1985, trú tại phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và 2 trường hợp liên quan gồm: Nguyễn Anh Hào, (SN 1984) là lái xe taxi và Đỗ Văn Dương (SN 1995), đi cùng xe taxi, cùng trú tại tỉnh Bắc Ninh. Tang vật thu giữ gồm 7 bánh heroin, 1 gói ma túy đá, 1 xe taxi biển kiểm soát 30E-365.45, 3 điện thoại di động và một số tang vật liên quan khác.

Đối tượng Dương Văn Tuấn (ngoài cùng bên trái) cùng hai đối tượng liên quan và tang vật tại cơ quan Công an.

Mở rộng điều tra, tại tổ 6, phường Phú La, quận Hà Đông, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Mã đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lò Văn Lả (SN 1989, trú tại xã Nậm Ty, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

Bước đầu các đối tượng khai nhận: Lò Văn Lả nhận vận chuyển 7 bánh heroin từ huyện Sông Mã về Hà Nội từ một người đàn ông không rõ danh tính trên địa bàn huyện Sông Mã. Để che mắt lực lượng chức năng, Lả đã đóng số ma túy trên vào thùng các tông và gửi xe khách tuyến Sông Mã, Sơn La – Hà Nội. Sau đó Lả đi xe máy xuống Hà Nội và thuê Dương Văn Tuấn đi nhận số ma túy trên, nếu trot lọt sẽ trả công 100 triệu đồng.

Nhưng khi Tuấn nhận thùng chứa ma túy từ xe khách để vào cốp xe taxi thì bị lực lượng chức năng phát hiện, Tuấn đã cho xe taxi tăng ga bỏ chạy nhưng đã bị các lực lượng phối hợp kịp thời khống chế, bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.

