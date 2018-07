Đột kích quán bar: Thác loạn và ma túy

Sáng 12/7, Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hoá - Xã hội TPHCM (Đoàn 2) cùng với Đội 6 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an thành phố bất ngờ kiểm tra quán bar Paradise, nằm trên địa bàn quận Tân Phú, phát hiện bên trong tụ điểm đang có hàng trăm dân chơi nhảy múa điên cuồng trên nền nhạc vũ trường cực mạnh. Trong ảnh: Nhiều tiếp viên nữ phục vụ dân chơi trong quán karaoke. Lực lượng chức năng ập vào bất ngờ khiến dân chơi hoảng hốt tháo chạy tán loạn. Trong ảnh: Ma túy tổng hợp dạng "hàng khay" được cơ quan chức năng phát hiện. (Ảnh: Công an TPHCM) Các ngõ ra vào đều bị chốt chặn để kiểm tra, tại 7 bàn trong quán bar này có hàng chục viên nén nghi là ma tuý, có 39 nam nữ có dấu hiệu sử dụng ma tuý được đưa về trụ sở công an. Trong ảnh: Viên nén nghi ma túy bị thu giữ. (Ảnh: Kênh 14) Trước đó, vào rạng sáng 28/4, một đoạn đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão (quận 1), nơi có quán bar 030-X8, bị hàng trăm cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát quản lý Hành chính về trật tự (PC64) Công an TP.HCM, cảnh sát hình sự, cơ động, CSGT, phòng chống ma tuý, 113... phong toả từ nhiều hướng. Trong ảnh: Hàng trăm khách trong bar lúc rạng sáng. (Ảnh: Quốc Thắng) Bên trong, hàng trăm khách đang nhảy múa, uống rượu trong tiếng nhạc cực mạnh. Cảnh sát ập vào một lúc, nhân viên quán bar và các dân chơi mới phát hiện. Nhạc tắt, đèn vụt sáng... mọi người nhốn nháo. Một số thanh niên đạp bàn, chạy vào nhà vệ sinh dưới hầm nhưng đều bị cảnh sát chặn lại. Các hướng ra vào đều có lực lượng chức năng đứng chốt. (Ảnh: Vnexpress) Tại khu vực bàn VIP, cảnh sát thu giữ nhiều túi tinh thể không màu, các viên nén... nghi là ma tuý vứt lăn lóc dưới gầm. (Ảnh: Quốc Thắng) Hàng chục người có biểu hiện chơi ma tuý được cảnh sát đưa về trụ sở để kiểm tra. Quán bar bị lập biên bản một số lỗi vi phạm như hoạt động quá giờ, để khách sử dụng ma tuý... (Ảnh: Vnexpress) Cũng trên địa bàn TPHCM, vào lúc 0h30 ngày 13/4, Công an quận Phú Nhuận cùng các đơn vị liên quan đã ập vào bar Vertu trên địa bàn kiểm tra. Tại đây, có nhiều nam nữ thanh niên đang say sưa nhảy nhót. Thấy lực lượng công an, nhiều người tìm cách tháo chạy nhưng bị ngăn lại. Trên bàn, dưới sàn, nhiều gói nilon bột tinh thể màu trắng, viên nén được cho là ma túy vứt vương vãi. Trong ảnh: Cảnh sát đưa hơn 100 nam nữ thanh niên về trụ sở để lấy lời khai làm rõ. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã đưa 137 nam, nữ thanh niên có nghi vấn sử dụng ma túy về trụ sở làm việc. (Ảnh: SGGP) Qua xét nghiệm, 25 người (gồm 18 nam, 7 nữ) dương tính với ma túy. Những người này có độ tuổi từ 20-25. Nhiều người khai nhận, sử dụng các chất kích thích trái phép để tạo cảm giác mạnh trong lúc bay lắc. Rạng sáng 20/3, rất nhiều nam nữ đang thác loạn cùng với tiếng nhạc ở quán bar 396 trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7, TPHCM thì hơn 100 trinh sát cảnh sát trật tự, cơ động ập vào kiểm tra. Thấy cảnh sát, nhiều người tháo chạy tán loạn. Qua kiểm tra và sàng lọc, đoàn công tác phát hiện có 50 đối tượng dương tính với các chất ma túy. Trong đó có 39 đối tượng nam và 11 đối tượng nữ. Bước đầu, các đối tượng này khai nhận mua ma túy từ bên ngoài đưa vào quán bar trên để sử dụng./.

