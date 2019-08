Đột kích tụ điểm đá gà ăn tiền ở Tiền Giang, bắt giữ 39 đối tượng

Ngày 2/8, Phòng Cảnh sát hình sự - công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa triệt phá một trường gà có đánh bài, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền ở xã Phú An, huyện Cai Lậy.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Chiều ngày 1/8, lực lượng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang kết hợp với Công an huyện Cai Lậy đột nhập vào khu đất trống của bà Nguyễn Ngọc Phụng, ở ấp 3, xã Phú An thì bắt quả tang hàng chục đối tượng đang đá gà, đánh bài và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Cơ quan công an đã tạm giữ 39 đối tượng có mặt tại tụ điểm cờ bạc này cùng nhiều tang vật.



Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai báo, tụ điểm cờ bạc này do Cao Thành Nhân, sinh năm 1965, ngụ phường 1, Thị xã Cai Lậy đứng ra tổ chức. Vụ việc đang được Công an huyện Cai Lậy tiếp nhận xử lý theo thẩm quyền./.