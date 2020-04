Đột nhập nhiều nhà dân ở Hà Nội trộm cắp tài sản

Ngày 16/4, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Mai Đình Chung (sinh năm 1977; Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, khoảng 2h sáng 10/4, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, khi đến phố Tôn Thất Tùng, phường Khương Thượng, thì phát hiện Mai Đình Chung mang theo một túi xách bên trong có nhiều đồ nghề để phá khóa…

Đối tượng Mai Đình Chung và tang vật.

Chung thừa nhận đang thuê xe ôm chở đến khu vực Chùa Bộc, sau đó sẽ tìm kiếm nhà nào sơ hở để trộm cắp tài sản. Đấu tranh khai thác, từ tháng 1/2020 đến tháng 4/2020, đối tượng đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn các phường Khương Thượng, Phương Liên, Trung Liệt... quận Đống Đa và phường Khương Mai, quận Thanh Xuân.

Gần đây nhất, khoảng 3h sáng 1/4, Chung đã đột nhập vào một ngôi nhà ở ngõ 178/22 Tây Sơn lấy trộm 1 chiếc điện thoại Samsung S9+. Sau đó Chung nhờ Vũ Thị Tú Oanh (sinh năm 1997 trú tại Vình Quỳnh, Thanh Trì) bán chiếc điện thoại này với giá 2,5 triệu đồng.

Theo hồ sơ, Chung có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 20 năm tù. Sau khi ra tù, Chung không có việc làm ổn định, lang thang đi trộm cắp tài sản. Đối tượng thường chọn lúc đêm khuya, vắng vẻ, khi người dân ngủ say, để trèo vào nhà, cậy cửa và lấy trộm tài sản.

Vũ Thị Tú Oanh đã đến Công an quận Đống Đa để đầu thú về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Oanh khai nhận đã nhiều lần hỗ trợ tiêu thụ tài sản trộm cắp cho Chung. Hiện Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định./.