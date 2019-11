Dụ bé gái đi chơi rồi đưa ra đồng giở trò đồi bại

Ngày 16/11, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn An (SN 1990, trú tại thôn Lồng Lộng, xã Thuần Thiện, Can Lộc, Hà Tĩnh) về hành vi giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi.



Đối tượng An tại cơ quan cảnh sát điều tra (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng 19h20 ngày 29/10/2019, Lê Văn An đã dụ dỗ em T. (SN 2005, trú cùng thôn) lên xe máy An chở đi chơi. Tuy nhiên, ngay sau khi em T. lên xe thì An chở T. đến cánh đồng gần nhà rồi thực hiện hành vi đồi bại.



Hành vi của Lê Văn An sau đó đã bị người nhà em T. phát hiện và gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an. Từ đơn tố cáo của gia đình, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ hành vi của Lê Văn An.



Tại cơ quan điều tra, Lê Văn An đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.