Đưa người yêu đến nơi vắng vẻ rồi để mặc cho bạn hãm hiếp

Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An vừa quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng, gồm: Vi Văn Kiều (SN 1996, trú tại huyện Tân Kỳ), Trương Công Nguyễn (SN 1997) và Trương Công Bắc (SN 1998, đều trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi Hiếp dâm.

Ba đối tượng Kiều, Nguyễn và Bắc tại cơ quan điều tra (Ảnh: H.N).

Trước đó, qua mạng xã hội, Kiều quen với Quỳnh Liên trú cùng địa phương. Trên “thế giới ảo” Kiều tự giới thiệu mình tên là Phong và buông lời tán tỉnh Quỳnh Liên. Bằng những lời ngon ngọt, Kiều đã chiếm được trái tim của Quỳnh Liên chỉ sau một thời gian ngắn trò chuyện.

Tối 5/12/2017, Kiều gọi hai người bạn là Trương Công Nguyễn và Trương Công Bắc đi đám cưới một người bạn ở xã bên. Trên đường đi, Kiều bàn với 2 người bạn về việc sẽ làm hại bạn gái.

Sau đó Kiều rủ Quỳnh Liên đi và quan hệ tình dục với Quỳnh Liên tại một khu vực vắng. Sau đó Kiều để cho hai người bạn khống chế hãm hiếp bạn gái mình, mặc cho cô gái chống cự.

Sự việc xảy ra, nạn nhân về kể cho gia đình biết chuyện rồi báo cơ quan chức năng. Sau đó, Kiều, Nguyễn và Bắc bị cảnh cơ quan điều tra bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra công an huyện Tân Kỳ tiếp tục làm rõ./.

(* Tên nạn nhân đã được thay đổi)

