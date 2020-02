Đưa tin sai về virus corona, nhiều người ở Nghệ An bị triệu tập

Ngày 6/2, Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính người phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona.

C.V.Q trú tại huyện Kỳ Sơn bị công an triệu tập vì thông tin sai sự thật liên quan đến virus corona.

Cụ thể, trước đó H.T.T (33 tuổi, trú tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai) đã đăng tải trên facebook nội dung: “Lần đầu tiên bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh chữa được ca nhiễm Corona. Hiện bệnh nhân đã xuất viện và được chôn cất đàng hoàng”.

Nội dung được đăng tải đã thu hút nhiều người bình luận, chia sẻ gây hoang mang trong dư luận. Ngày 4/2, Công an xã Quỳnh Lập đã triệu tập H.T.T. lên làm việc.

Tại cơ quan công an, chị H.T.T. thừa nhận sao chép nội dung trên mạng xã hội rồi đăng tải lên trang cá nhân của mình để câu like, câu view. Nội dung hoàn toàn là bịa đặt, không đúng sự thật.

Công an thị xã Hoàng Mai đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chị H.T.T. với mức phạt 5 triệu đồng.

Ngày 5/2, Công an huyện Kỳ Sơn đã triệu tập C.V.Q (trú tại bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) để điều tra, làm rõ về hành vi tung tin sai sự thật có người cùng xã chết vì virus corona lên facebook để câu like.

Cụ thể, vào tối 2/2, ông O.V.N (37 tuổi, trú xã Chiêu Lưu) cùng hàng xóm uống rượu, sau đó tử vong. Theo kết luận của Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, nguyên nhân ông N. chết là do mắc bệnh viêm gan B, không liên quan đến virus corona.

Tuy nhiên, do ông N. mới từ Trung Quốc trở về nước ăn Tết, nên C.V.Q đăng tải thông tin ông N. tử vong liên quan đến virus corona lên tài khoản cá nhân. Thông tin trên được nhiều người chia sẻ khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Nhận được thông tin, Công an huyện Kỳ Sơn đã vào cuộc xác minh và lập tức triệu tập C.V.Q lên điều tra. Làm việc với cơ quan chức năng, Q. thừa nhận đang tin sai sự thật để câu like.

Cũng trong chiều 5/2, Công an huyện Quỳnh Lưu cũng đã triệu tập đối tượng T.T.M. (24 tuổi, trú xóm 1, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu) về việc phát tán, đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó một ngày, chị M. đã đăng tải nội dung sai sự thật về tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona. Cụ thể, trên facebook của mình, chị M. viết “Xóm 3 Quỳnh Thanh đã có người bị virus corona rồi. Mọi người Quỳnh Thanh cẩn thận nhé với những người đi Trung Quốc về nha”.

Dòng thông tin sai sự thật mà chị M đã đăng lên mạng xã hội về vius Corona.

Ngay sau khi đăng tải, nội dung này đã thu hút hơn 150 bình luận và gần 300 lượt chia sẻ. Công an huyện Quỳnh Lưu đã xác minh nội dung trên là hoàn toàn sai sự thật.

Tại cơ quan công an, chị M. thừa nhận hành vi vi phạm của mình, gỡ bỏ nội dung trên trang cá nhân. Công an huyện Quỳnh Lưu đã lập biên bản đối với trường hợp này và xử lý theo quy định của pháp luật./.