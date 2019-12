Dựng lên màn kịch “giải hạn” lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 19/12, Phòng cảnh sát hình sự (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố bị can Phạm Thị Hà (SN 1991, trú huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can đang nuôi con nhỏ nên được áp dụng biện pháp tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo đó, năm 2018 Hà là nhân viên massage, từ công việc này Hà quen biết chị Quỳnh Hoa (trú thành phố Vinh). Nhiều lần tiếp xúc, Hà biết chị Quỳnh Hoa mê tín nên nảy sinh ý định lừa đảo bởi người phụ nữ này có điều kiện kinh tế khá giả.

Phạm Thị Hà tại cơ quan điều tra.

Màn kịch bắt đầu khi Hà dùng một số điện thoại khác, đăng nhập vào mạng zalo rồi kết bạn với chị Quỳnh Hoa. Sau đó, tự xưng là mẹ chồng mình sống tại huyện Con Cuông có khả năng xem tướng số mà không cần gặp trực tiếp.

Chính Hà là người đã đóng vai "mẹ chồng" nhắn tin qua mạng xã hội với chị Quỳnh Hoa rồi “phán” gia đình chị muốn cuộc sống an lành và sinh con theo ý muốn thì phải giải hạn.

Từ tháng 8/2018 đến giữa năm 2019, Hà đã yêu cầu chị Quỳnh Hoa nhiều lần chuyển tiền cho "mẹ chồng", còn phải gửi cả tivi, điện thoại, tủ lạnh.

Hàng trăm triệu đồng đã chi nhưng cuộc sống không được như mong muốn nên chị Quỳnh Hoa này sinh nghi ngờ nên trình báo đến cơ quan công an. Vở kịch của Hà bị vạch trần. Hà bị bắt khi đang nhận đồ lễ do chị Quỳnh Hoa gửi lên.

Tại cơ quan công an, Phạm Thị Hà khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài chị Quỳnh Hoa, Hà còn lừa đảo một số người khác cũng với thủ đoạn tương tự. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An thông tin, ai là nạn nhân của Phạm Thị Hà thì đến trình báo. (Tên nạn nhân đã được thay đổi)./.