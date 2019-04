Đường dây ma túy cực khủng: Khám kho hàng phát hiện thêm nhiều tang vật mới

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, sáng ngày 17/4, Công an huyện Quỳnh Lưu, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã thu giữ 23 bao tải, chứa hơn 700 kg ma túy đá tại địa bàn xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Hiện trường nơi phát hiện hàng chục bao tải chất đầy ma túy.

Tiếp tục mở rộng chuyên án, chiều cùng ngày lực lượng chức năng khám xét một kho hàng tại địa bàn xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu. Tại đây lực lượng chức năng phát hiện 50 chiếc loa thùng, 50 bao tải. Hiện tại số tang vật mới đang được đưa về trụ sở để cơ quan điều tra.



Những chiếc bao tải chứa ma túy được phát hiện tại xã Quỳnh Thuận.

Những chiếc loa thùng được phát hiện trong kho hàng tại xã Quỳnh Hồng.

Trước đó, theo Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – PGĐ Công an tỉnh Nghệ An: Đây là đường dây ma túy đã được theo dõi từ rất lâu. Ban chuyên án đã bắt giữ 3 đối tượng và tiếp tục truy bắt những đối tượng có liên quan đồng thời mở rộng chuyên án.



“Hiện tại số tang vật mới đang được đưa về trụ sở để kiêm tra mới xác định được” – Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.