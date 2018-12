Đường dây mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ giao dịch hơn 3 tỷ đồng

Thông tin trên Tuổi Trẻ cho biết, tối 24/12, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an phối hợp với Công an quận Gò Vấp phá đường dây bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ quy mô lớn do Phan Văn Trí (22 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh) và Dương Văn Lập (24 tuổi, thường trú quận 4, TP.HCM) cầm đầu. Trong ảnh: Súng, kiếm... công an thu giữ tại nơi ở của 2 đối tượng (Ảnh: Người Lao Động) Theo Người Lao Động, kiểm tra nơi ở của Trí và Lập trên đường Thống Nhất và đường số 8, quận Gò Vấp, lực lượng chức năng đã thu giữ 5 súng bắn điện, 33 viên đạn để sử dụng súng bắn điện, gói bi pháo nổ, pháo hoa 16 bông, 8 bình xịt hơi cay, 51 roi điện… Trong ảnh: khám xét, giữ giữ tang vật tại nơi ở của Trí (Ảnh: Tuổi Trẻ) Tại một nơi khác do đối tượng Lập thuê để cất giấu vũ khí, công an phát hiện thêm 8 khẩu súng loại bắn đạn bi, 1 súng hơi loại nổ đầu bi có tầm sát thương cao, hơn 2.000 hộp đạn súng hơi, 19 cây kiếm các loại, 2 cây súng điện kèm 24 đạn súng điện, hàng chục hộp đạn bi sắt, bi nhựa, đạn chì, 3,6kg đạn chưa đóng gói, 150 bình xịt hơi cay… Trong ảnh: Đối tượng Lập tại cơ quan công an. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Tại cơ quan công an, bước đầu 2 nghi can khai nhận đặt mua vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ từ Trung Quốc, rồi chuyển vào TP.HCM để tiêu thụ thông qua Zalo và Facebook. Khách hàng mua hàng sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, hàng sẽ được giao đến khách. (Ảnh: Người Lao Động) Thông tin trên Người Lao Động cũng cho biết, thời gian gần đây, trinh sát Bộ Công an phát hiện tài khoản trên mạng xã hội Facebook và Zalo mang tên Văn Trí rao bán công cụ hỗ trợ và phương tiện tự vệ có kèm clip giới thiệu và số điện thoại. Qua theo dõi, trinh sát nắm được thông tin đối tượng tên Trí và Lập thuê nhà ở trọ trên địa bàn quận Gò Vấp. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Kết quả điều tra còn cho thấy khách hàng của Trí và Lập trên cả nước. Từ năm 2015 đến nay, đường dây đã thực hiện giao dịch 3 tỉ đồng. Lập sử dụng đến 8 tài khoản ngân hàng để giao dịch mua bán, từ 2015 đến nay cũng giao dịch hơn 3 tỉ đồng. Trí và Lập thường xuyên trao đổi "hàng" để bán. Hiện hai nghi can và toàn bộ tang vật được giao cho Công an quận Gò Vấp tiếp tục xử lý. (Ảnh: Người Lao Động)

