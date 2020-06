Đường dây “Nổ hũ” 64.000 tỷ đồng: Xác định gần 2 triệu lượt “con bạc”

Gần 2 triệu lượt con bạc tham gia "Nổ hũ" trong tháng 5

Vụ đánh bạc qua mạng “Nổ hũ”, có giao dịch lên tới 64.000 tỷ đồng mới được Công an TP Hà Nội triệt phá gần đây đã gây rúng động dư luận. Đây là vụ án đánh bạc có quy mô giao dịch và lượng con bạc tham gia lớn nhất mà Công an TP Hà Nội triệt phá từ trước đến nay. Chỉ trong thời gian gần hai năm, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới đánh bạc thu hút hàng triệu lượt “con bạc” tham gia cùng số tiền giao dịch khổng lồ.

Đại tá Nguyễn Bình - Trưởng phòng Hình sự Công an TP Hà Nội.

Theo điều tra, năm 2018, Trương Ngọc Tú (37 tuổi, Long Biên, Hà Nội) cùng Trần Hữu Hùng (33 tuổi), Nguyễn Văn Toàn (25 tuổi), Khuất Vinh Quang (27 tuổi), Nguyễn Ngọc Trung (40 tuổi) và Nguyễn Trọng Tuấn (43 tuổi) cùng nhau góp vốn mua tài khoản admin (quản lý) từ máy chủ của trò chơi "Nổ hũ" ở nước ngoài để kinh doanh cá cược.



Nhóm “Nổ hũ” tận dụng tối đa các nền tảng quảng cáo trên website, mạng xã hội để thu hút con bạc. Theo chỉ đạo của Tú, đường dây đánh bạc lập ra 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2 để thực hiện việc giao dịch nộp và đổi tiền cho người chơi.

Trong đó, Tú cùng đồng bọn trực tiếp quản lý 4 đại lý cấp 1, đặt tại Hà Nội. Các con bạc khi tham gia chơi sẽ được quyền chọn các trò mô phỏng bài bạc truyền thống như: Tá lả, xóc đĩa, bầu cua cá… Khi đánh bạc dùng tiền thật đổi ra điểm để chơi và điểm này có thể quy đổi lại thành tiền.

Trao đổi với PV VOV.VN, Đại tá Nguyễn Bình - Trưởng phòng Hình sự Công an TP Hà Nội cho biết: “Sau đợt chống dịch và giãn cách xã hội, tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp. Đáng chú ý trên không gian mạng, các đối tượng hoạt động công nghệ cao đã tổ chức cho các đối tượng đánh bạc bằng các hình thức trò chơi đổi thưởng”.

Tỷ lệ thắng thua đã nằm trong máy tính của nhà cái

Theo Đại tá Nguyễn Bình, việc kiểm soát các đối tượng đánh bạc trên không gian mạng còn khó khăn gấp nhiều lần kiểm soát các đối tượng đánh bạc ngoài đời thực. Vì các đối tượng đánh bạc không có địa chỉ cụ thể, lượng tiền giao dịch chủ yếu qua tài khoản ngân hàng nên có thể đánh bạc không giới hạn bởi tiền mặt.



“Qua đấu tranh khai thác, trong tháng 5 vừa rồi đã xác định gần 2 triệu lượt con bạc tham gia đánh bạc. Số tiền mà các đối tượng tham gia cá cược lên đến 7.900 tỷ, lợi nhuận của nhà cái là 80 tỷ. Từ khi hoạt động (năm 2018) đến nay, lượng tiền giao dịch của ổ nhóm này lên đến 64.000 tỷ đồng” - Đại tá Nguyễn Bình cho biết.

Tiến hành bắt giữ các đối tượng trong đường dây "Nổ hũ".

Theo điều tra, nhóm đối tượng lợi dụng sự ham mê “đỏ đen” để dẫn dắt người chơi. Những người chơi số tiền nhỏ có tỉ lệ thắng cao, nhưng càng chơi lớn thì càng dễ thua. Tất cả tỉ lệ thắng thua đã được máy tính của nhà cái kiểm soát, sao cho phần thắng những số tiền lớn luôn nghiêng về nhà cái. Người chơi sở hữu số điểm trong tài khoản càng lớn thì càng được phân vào những “khu đại gia”, phải chấp nhận đặt cược lớn.



Đại tá Nguyễn Bình cho biết, đây là vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng. Các lực lượng chức năng đã phối hợp với nhau chặt chẽ giữa Công an TP Hà Nội và các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an. Phải mất hơn 1 tháng trinh sát, điều tra, các lực lượng chức năng mới có thể triệt phá được ổ nhóm đánh bạc có quy mô này.

Bộ Công an đã có thư khen ngợi Công an TP Hà Nội và các đơn vị thuộc Cục An ninh mạng (A05) về thành tích triệt phá ổ nhóm “Nổ hũ”. Trong thư khen, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam đề nghị các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp hiệp đồng, bóc gỡ triệt để đường dây tội phạm này.

Tính đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã bắt giữ 16 đối tượng trong đường dây “Nổ hũ” và đang tiếp tục điều tra mở rộng, xác minh các đường dây và đại lý có liên quan./.