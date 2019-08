Gã thợ mộc 60 tuổi nhiều lần dâm ô, hiếp dâm bé gái 10 tuổi

Ngày 28/8, Ban công an xã Quang Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An xác nhận, một đối tượng trên địa bàn vừa bị bắt giữ để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Luận (60 tuổi, trú tại xã Quang Thành).

Hình minh họa

Thông tin ban đầu cho biết, Luận làm nghề thợ mộc nên được một chủ xưởng ở xã Hùng Thành, huyện Yên Thành thuê về làm việc. Thời gian gần đây, người chủ xưởng phát hiện con gái 10 tuổi của mình có biểu hiện lạ nên gặng hỏi.



Cháu bé sau đó đã kể lại sự việc bị gã thợ mộc dụ dỗ rồi thực hiện hành vi dâm ô và hiếp dâm. Gia đình cháu bé sau đó đã lập tức trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An nhanh chóng vào cuộc điều tra. Công an đã lấy lời khai bé gái có sự giám hộ của gia đình. Đồng thời, công an tiến hành trưng cầu giám định pháp y. Gã thợ mộc cũng được mời lên làm việc.

Bước đầu gã thợ mộc cũng đã khai nhận khoảng tháng 7/2019, đã dụ dỗ cháu bé rồi dâm ô và quan hệ tình dục với bé gái.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.

