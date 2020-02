Gã trai 9X đưa bé gái 12 tuổi vào nghĩa địa thực hiện hành vi đồi bại

Ngày 16/2, Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trương Văn Tâm (SN 1991, trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Trước đó, vào 22h ngày 30/1, cháu N.T.T (12 tuổi) bị một đối tượng đưa vào khu vực nghĩa địa xã Đồng Văn rồi thực hiện hành vi hiếp dâm mặc cho cháu phản kháng quyết liệt. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bị hại đã lên cơ quan Công an trình báo.

(Ảnh minh họa).

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Tân Kỳ đã nhanh chóng cử lực lượng xuống khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai của bị hại và những người có liên quan để điều tra, xác minh.



Ngay trong sáng 31/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Kỳ đã tiến hành giám định pháp y đối với cháu T tại Trung tâm pháp y tỉnh Nghệ An, đồng thời, xác lập Chuyên án mang bí số 120H nhằm đấu tranh với tội phạm hiếp dâm.



Sau 10 tiếng đồng hồ kiên trì điều tra, xác minh, bước đầu Ban chuyên án đã xác định được thủ phạm trong vụ án này là Trương Văn Tâm. Công an huyện Tân Kỳ đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Trương Văn Tâm để điều tra về hành vi hiếp dâm.