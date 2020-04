Gần 100 Công an ở An Giang được tăng cường hỗ trợ chống dịch Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 2/4, Công an tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch tăng cường lực lượng cho Công an xã để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Tăng cường gần 100 cán bộ, chiến sĩ Công an xuống địa phương hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.



Cụ thể, Công an tỉnh An Giang sẽ tăng cường 92 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị Công an cấp tỉnh cho Công an 22 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Thời gian bắt đầu từ ngày 3/4 đến khi có quyết định kết thúc của Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Lực lượng tăng cường này có nhiệm phối hợp với các lực lượng địa phương, tuyên truyền người dân dừng các hoạt động theo khuyến cáo của Chính phủ, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại các khu vực cách ly tập trung và tiến hành rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch bệnh.

Lực lượng công an tỉnh An Giang đến từng hộ dân tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, ngoài những nhiệm vụ trên, lực lượng này còn tiến hành rà soát từng nhà, từng hộ dân, quản lý từng khu dân phố, phát hiện những người trong diện cách ly; phân loại người sau cách ly, người tiếp xúc người bệnh hoặc người nghi bệnh.

Theo Chủ tịch tỉnh An Giang, đây là thời gian kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ, nếu không dịch sẽ bùng phát. Do đó, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân, hạn chế ra đường trong thời gian này, không tập trung đông người; đồng thời chỉ đạo cho các huyện, thị xã, thành phố đến thị trấn, khóm ấp tăng cường quản lý chặt chẽ, nắm lịch trình đi và về của người dân, đặbiệt là những người đến cư trú, tạm trú trên địa bàn, khai báo cho xã phường để quản lý chặt chẽ./.