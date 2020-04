Gang thép Hà Tĩnh đã sai phạm như thế nào để thất thoát hơn 1.500 tỷ?

Sáng ngày 25/4/2020, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” xảy ra tại Công ty cổ phần Gang thép Hà Tĩnh và các Tổ chức tín dụng có liên quan để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự án nghìn tỷ gang thép Hà Tĩnh giờ đã bị hoang phế.

Theo đó, ngày 15/5/2007, Tổng Công ty Thương mại và Khoáng sản Hà Tĩnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Lợi, Công ty Cổ phần Mangan thuộc Công ty Khoáng sản và Thương Mại Hà Tĩnh đã thống nhất góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Gang thép Hà Tĩnh 2 năm sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với công ty Cổ phần gang thép Hà Tĩnh, với số vốn điều lệ 200 tỷ VNĐ. Lĩnh vực hoạt động của Công ty gồm: Khai thác quặng sắt, sản xuất gang, phôi thép và các sản phẩm, chế biến xỉ và fero mangan, bán buôn kim loại và quặng kim loại, bán buôn xe ô tô và xe có động cơ khác, sản xuất than cốc, sản phẩm chịu lửa, vận tải hàng hóa đường bộ, đường thủy, kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu.

Đây là dự án quan trọng được tỉnh Hà Tĩnh quan tâm nhằm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trước mắt và lâu dài; khởi công vào tháng 6/2007.



Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án chủ đầu tư và các tổ chức tín dụng cho vay có nhiều sai phạm như năng lực tài chính của chủ đầu tư, chỉ định thầu, cho vay vốn không đảm bảo điều kiện. Bên cạnh đó, do sự biến động của thị trường… nên dự án dang dở, gây thất thoát cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Tĩnh với số tiền trên 1.554 tỷ đồng và 164.889,85 USD.



Ngày 29/7/2015, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định số 366 về việc chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư Dự án Liên hợp Gang thép công suất 250.000 tấn/năm do Công ty cổ phần Gang thép Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, lý do: Nhà đầu tư vi phạm các quy định tại Điều 48 Luật Đầu tư, cam kết thực hiện dự án tại hồ sơ cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và các quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, các Giấy chứng nhận điều chỉnh đầu tư.



Căn cứ kết quả xác minh, phục hồi tin báo, giải quyết nguồn tin về tội phạm, ngày hôm qua 24/4/2020, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty cổ phần Gang thép Hà Tĩnh và các Tổ chức tín dụng có liên quan để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đại tá Đặng Hoài Sơn cho biết thêm: Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát cho Nhà nước và các tổ chức tín dụng có liên quan trên địa bàn Hà Tĩnh, cơ quan An ninh điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan điều tra, xác minh, để sớm xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; đồng thời thu hồi tài sản cho Nhà nước./.