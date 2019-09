Gây tai nạn khi mang ma túy từ Nghệ An ra Thanh Hóa tiêu thụ

Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 28/9 thông tin cho biết, công an huyện Tĩnh Gia vừa phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy từ Nghệ An ra TP Thanh Hóa tiêu thụ sau khi đối tượng vận chuyển gây ra vụ va chạm giao thông.

Nguyễn Trọng Thái

Khoảng 13h ngày 24/9 tại xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ôtô BKS 37A - 346. 81 do Nguyễn Trọng Thái (SN 1987 ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An điều khiển.

Tiến hành kiểm tra, khám xét phương tiện gây TNGT, Công an huyện Tĩnh Gia đã phát hiện thu giữ 1 túi ma túy tổng hợp dạng đá và 7 viên hồng phiến được cất giấu trong xe ôtô của Nguyễn Trọng Thái.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, lực lượng Công an đã thu giữ 421 viên hồng phiến và gần 100g ma túy tổng hợp dạng đá.



Tại cơ quan Công an, Nguyễn Trọng Thái khai nhận thường xuyên vận chuyển ma túy từ Nghệ An ra TP.Thanh Hóa để tiêu thụ.



Hiện vụ việc đang tiếp điều tra, mở rộng./.