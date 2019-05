“Giả dạng” GrabBike, hành nghề cho vay nặng lãi

Ngày 21/5, lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bàn giao Hoàng Trọng Lâm (1993, trú huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) cho Công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà điều tra làm rõ hành vi hoạt động cho vay nặng lãi.

Đối tượng Hoàng Trọng Lâm.

Trước đó, khoảng 21h ngày 20/5, tổ công tác số 1 thuộc lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng làm nhiệm vụ tại phường An Hải Bắc phát hiện nam thanh niên mặc đồng phục GrabBike chạy xe máy có nhiều nghi vấn nên dừng xe kiểm tra.

Thanh niên khai tên Hoàng Trọng Lâm (1993, trú huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) và trình bày đang đi đón khách, xin lực lượng 911 thông cảm.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng 911 phát hiện Lâm đang giữ nhiều giấy tờ thể hiện việc cho vay nặng lãi./.

