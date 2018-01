Giả danh du khách thuê xe máy rồi chiếm đoạt

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xuất hiện loại tội phạm giả làm khách du lịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn dùng giấy tờ tùy thân giả đến thuê xe mô tô tại các điểm cho thuê xe máy dành cho du khách, các đối tượng này đã chiếm đoạt nhiều xe gắn máy.

Điển hình, là vụ lừa đảo chiếm đoạt xe máy vừa bị Công an huyện Phú Quốc bắt giữ do đối tượng Huỳnh Quốc Trung (33 tuổi), ngụ huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp thực hiện. Do không có tiền đánh bạc nên Trung nảy sinh ý định ra đảo Phú Quốc thuê xe mang về đất liền đem sang casino ở biên giới Campuchia cầm cố để lấy tiền đánh bài.

Theo Công an huyện Phú Quốc, vào giữa tháng 10/2017, Trung mang theo 3 giấy chứng minh nhân dân giả đến thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc thuê phòng nghỉ, sau đó hỏi thuê 2 chiếc xe máy, đến ngày hôm sau Trung đem xe xuống phà để vận chuyển về đất liền thì bị chủ xe phát hiện báo lực lượng Công an và Biên phòng bắt Trung cùng tang vật.

Cũng với thủ đoạn trên, đối tượng Huỳnh Vũ Phước ngụ thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cũng vừa bị Công an huyện Phú Quốc bắt tạm giam.

Đối tượng Phước bị công an bắt giữ.

Sợ bị phát hiện, Phước thay đổi biển số, đem xe đến gửi vào bãi xe ở cảng Bải Vòng. Đến ngày 14/11, Phước đến lấy xe để đưa vào đất liền bán thì bị Công an bắt giữ thu hồi tang vật trả lại cho người bị hại.

Theo cơ quan chức năng, thời gian qua, thủ tục thuê máy ở Phú Quốc khá dễ dàng. Khi khách có nhu cầu thuê xe chỉ cần báo với lễ tân nhà nghỉ hoặc khách sạn nơi mình lưu trú hay gọi điện thoại trực tiếp vào số điện thoại trên các biển quảng cáo cho thuê xe ở dọc đường thì sẽ có người giao xe đến tận nơi. Lợi dụng vào sự thuê mướn dễ dàng này, các đối tượng đã ra tay thực hiện nhiều vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục chiếc xe mô tô.

Thời gian tới, ngoài việc nâng cao ý thức của người dân trong việc phòng ngừa tội phạm, các bến tàu, bến phà có tàu và phà chở phương tiện từ đảo về đất liền cần phối hợp tốt hơn nữa với cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra chặt chẽ việc mang hàng hóa và phương tiện cần vận chuyển./.

