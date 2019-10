Giả mạo trang web của Bộ Công an, Công an Đà Nẵng

Ngày 23/10, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện website http//113113vn.com giả danh Bộ Công an, Công an TP Đà Nẵng để xâm nhập điện thoại, máy tính người truy cập và đánh cắp dữ liệu.



Website này có địa chỉ IP 45.76.234.141, tên miền này không thuộc hệ thống tên miền của các tổ chức Chính phủ tại Việt Nam (thông thường là “.gov”), đồng thời cố tình sử dụng giao diện giống như Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an để đánh lừa người truy cập.

Thiết kế giao diện này dùng cho thiết bị cầm tay như điện thoại di động, máy tính bảng. Phía dưới trang web lấy địa chỉ số 80 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu là địa chỉ của Công an TP.Đà Nẵng để liên hệ.



Công an TP.Đà Nẵng xác định máy chủ của website giả mạo Bộ Công an này đặt tại Mỹ.

Nếu người truy cập vào mục “Phần mềm giám sát an toàn” nằm ngay trên giao diện trang chủ thì thiết bị của người truy cập bị tự động tải về một tệp “vn.apk”. Đây là tệp tin thực thi trên điện thoại di động chạy hệ điều hành Android.

Công an Đà Nẵng cảnh báo tệp tin này chứa mã độc, có thể chiếm quyền điều khiển thiết bị của người truy cập. Từ đó điện thoại, máy tính bảng của cá nhân tổ chức sẽ bị đánh cắp toàn bộ thông tin, dữ liệu quan trọng như định vị, giám sát cuộc gọi, đọc trộm tin nhắn, kết nối internet… cũng như các dữ liệu lưu trữ trong thiết bị.

Sau khi phát hiện sự việc, Công an TP.Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ cũng như công an các địa phương tăng cường khuyến cáo người dân, tổ chức không truy cập vào website này, trường hợp đã tải tệp tin “vn.apk” trên thiết bị di động thì nhanh chóng gỡ bỏ, xóa tệp tin./.