Giải cứu 4 lao động ở Quảng Nam bị lừa sang Trung Quốc

Hoàn cảnh gia đình khó khăn và tin theo một đối tượng lạ, 6 lao động trẻ người dân tộc Xơ đăng ở xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vừa bị lừa đưa sang Trung Quốc. Vụ việc được Công an Trung Quốc phát hiện và ngăn chặn. Trong số 6 lao động trẻ bị lừa đưa sang Trung Quốc chỉ có 4 bạn trẻ may mắn thoát khỏi đường dây lừa đảo này.

4 lao động người Xê Đăng ở xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vừa được giải cứu

Thẫn thờ, sợ hãi và mong sớm trở về nhà... là tâm lý chung của 4 nam lao động trẻ người dân tộc Xơ Đăng, trong đó 1 trường hợp dưới 16 tuổi, sau khi bị một đối tượng lạ lừa đưa sang Trung Quốc.

Theo lời kể của các nạn nhân, đầu tháng 3 vừa qua, một người lạ tự giới thiệu tên Hoàng, quê Thái Nguyên đến xã Trà Cang thông báo tuyển lao động cho một doanh nghiệp ở Hà Nội với mức lương 6 triệu đồng/1 tháng. Sau đó, thay vì được làm việc tại Hà Nội như cam kết thì các em bị lừa đưa sang Trung Quốc.

Vụ việc bị Công an phía Trung Quốc phát hiện, đưa các lao động trẻ này về lại Việt Nam. Trong số 6 trường hợp bị lừa, chỉ có 4 người may mắn được giải cứu, 2 trường hợp còn lại là Tá Cầu Vai (18 tuổi) và Hồ Văn Diệp (24 tuổi) hiện đã mất liên lạc.

Hồ Văn Tiêu, một trong 4 nạn nhân được giải cứu kể lại: “Em hỏi lại ông Hoàng là mình đi làm bên Trung Quốc à? Ông ấy nói ừ, ở Hà Nội họ nhận việc hết rồi, giờ mình phải qua Trung Quốc làm. Tụi em lo sợ, ai cũng nhắn tin về nhà báo là mình đi làm bên Trung Quốc”.

Cũng như các bạn, Hồ Văn Thê mong muốn sớm được trở về nhà ở xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam: “Nhà em thuộc diện hộ nghèo của xã nên mới đi làm. Bây giờ em chỉ muốn trở về nhà”.

Bà Trần Thị Khuyên, Trưởng phòng Tư vấn, trợ giúp thuộc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Nam, cho biết, sau 4 ngày được Trung tâm tiếp nhận, hiện sức khỏe và tâm lý các bạn trẻ đã ổn định. Cán bộ của đơn vị sẽ hỗ trợ tư vấn và sớm làm các thủ tục đưa các em về quê, kết nối để các em được học một nghề phù hợp.

Công an tỉnh Quảng Nam cũng đang khẩn trương điều tra, làm việc với các đơn vị liên quan để tiếp tục tìm kiếm, đưa 2 trường hợp còn lại trở về Việt Nam. Vụ việc 6 lao động trẻ người xơ Đăng, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bị lừa đưa sang Trung Quốc là một thủ đoạn không mới của các đối tượng buôn bán người, vì vậy các gia đình và những lao động trẻ ở khu vực miền núi, người đồng bào thiểu số cần cảnh giác để không rơi vào bẫy kẻ xấu./.