Giải cứu 4 mẹ con bị ngáo đá khống chế, Phó Công an xã bị đâm trọng thương

Ngày 20/9, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin cho biết, Công an thị xã Từ Sơn đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hiển, 30 tuổi, ở thôn Kim Bảng, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, đối tượng ngáo đá khống chế vợ con và đâm bị thương Phó trưởng Công an xã

Đối tượng Nguyễn Văn Hiển

Trước đó, khoảng 20h ngày 16/9, nhận được tin báo của Công an xã Hương Mạc về việc đối tượng Nguyễn Văn Hiển có biểu hiện ngáo đá, dùng dao khống chế người thân tại nhà riêng, Công an thị xã Từ Sơn đã nhanh chóng xuống hiện trường.

Lực lượng Công an và gia đình đã kiên trì thuyết phục, sau khoảng 3 giờ đồng hồ đã giải cứu thành công vợ và 3 con nhỏ của đối tượng. Ngay sau đó, đối tượng bỏ chạy ra ngoài, chửi bới, hò hét và dùng dao tấn công lực lượng công an.

Đại úy Lâm Đăng Dân, Phó trưởng công an xã Hương Mạc đã đuổi theo khống chế và bị Hiển dùng dao đâm vào sườn trái khiến anh Dân bị thương phải đi cấp cứu./.