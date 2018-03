Giải cứu một phụ nữ sau 1 năm bị lừa bán sang Trung Quốc

Ngày 12/3, thông tin từ Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An cho biết, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Quỳ Hợp bàn giao nạn nhân L.T.H về cho gia đình ở xã Châu Lý sau hơn 1 năm bị lừa bán sang Trung Quốc.

Sau 1 năm bị lừa bán sang Trung Quốc H đã được lực lượng chức năng giải cứu.

Theo lời của nạn nhân, khoảng tháng 10/2016, khi L.T.H (SN 1995, trú tại xã Châu Lý, huyện Qùy Hợp, Nghệ An) đang ở nhà chồng, có một người tên Duyệt (chị dâu của mẹ chồng H.) và một người tên Trường (con bà Duyệt) đến nhà chơi. Tại đây hai người hỏi bà Vi Thi Quế (mẹ chồng H) tìm người cho bà Duyệt đưa sang Trung Quốc làm việc nếu tìm được sẽ trả công.

Sau đó, bà Duyệt rủ H đi Trung Quốc bán hàng tạp hóa sẽ được trả lương cao, mỗi tháng 6 triệu đồng tiền Việt Nam. Lúc này, bố đẻ của chị H bị ung thư nên H đồng ý sang làm bên Trung Quốc để có tiền chữa bệnh cho bố.

Khoảng 10 ngày sau đó, con trai bà Duyệt lên Quỳ Hợp đón H đưa ra Hà Nội, Móng Cái, Quảng Ninh, gọi em gái là Sáu đón về và cho người đưa H sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch.

Khi đó, Sáu nói với H sang Trung Quốc lấy chồng, H không đồng ý thì bị Sáu đe dọa bán vào động mại dâm, H phải đồng ý theo sự sắp đặt của Sáu. Sáu đã bán H cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 9,5 vạn nhân dân tệ.

Sau hơn 1 năm bị lừa đưa sang bên kia biên giới, H lấy được lòng tin của gia đình chồng ở Trung Quốc nên được sử dụng điện thoại. Nhờ cơ quan chức năng giải cứu, đến ngày 4/2/2018, H đã được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Quỳ Hợp, Công an Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, Tổ chức trẻ em Rồng xanh giải cứu thành công. Ngày 9/3/2018, L.T.H đã về nước an toàn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.

