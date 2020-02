Giám đốc bị công an truy tìm vẫn ký thông báo gửi khách hàng

Liên quan đến việc Công an tỉnh Long An đang truy tìm ban giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng bất động sản Hưng Thịnh (viết tắt Công ty Hưng Thịnh) để phục vụ điều tra làm rõ các vấn đề liên quan đến việc mua bán dự án “ma” thì bất ngờ nhiều khách hàng nhận được thông báo do chính vị giám đốc này ký gửi.

Nhiều khách hàng bất ngờ khi ông Hào gửi thông báo.

Sau nhiều ngày Công an tỉnh Long An phát đi thông báo để truy tìm dàn lãnh đạo Công ty Hưng Thịnh nhưng vẫn chưa tìm được thì ngày 10/2, nhiều khách hàng của công ty này bất ngờ nhận được văn bản do ông Lê Hữu Hào, Giám đốc Đại diện Pháp lý Công ty Hưng Thịnh ký thông báo các vấn đề liên quan đến hoạt động công ty.

Cụ thể, trong thông báo nêu, bà Nguyễn Kim Phượng, Giám đốc (5/2017 – 6/2018), bà Nguyễn Thị Kim Liên, Giám đốc (6/2018 – 3/2019) và ông Nguyễn Phú Thuận, Thủ quỹ (6/2017 – 10/2019), khi thôi việc có bàn giao công việc và tài sản đối với người kế nhiệm theo yêu cầu và đúng quy định của Ban Giám đốc công ty.

Vì vậy Công ty Hưng Thịnh sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ và cụ thể các vấn đề liên quan đối với hợp đồng góp vốn do bà Nguyễn Kim Phượng và Nguyễn Thị Kim Liên đã ký. Các cá nhân trên không còn quyền và nghĩa vụ tại công ty. Đồng thời, thông báo này cũng được Công ty Hưng Thịnh đăng tải trên báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 18/1/2020…

Ông Lê Hữu Hào đang bị công an truy tìm.

Trước đó, ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An có phát đi thông báo truy tìm các đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường do Công ty Hưng Thịnh làm chủ đầu tư ở xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Theo thông báo này, 4 người là giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh qua các giai đoạn từ năm 2017 đến nay, gồm: bà Nguyễn Thị Kim Phượng, quê huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, thường trú tại quận 4, TPHCM; Bà Nguyễn Thị Kim Liên, thường trú tại Mỏ Cày, Bến Tre; ông Lê Hữu Hào, thường trú tại Chợ Gạo, Tiền Giang và người thứ tư là Tổng Giám đốc kiêm chủ tài khoản công ty là Nguyễn Phú Thuận, có hộ khẩu thường trú tại huyện Đức Hòa, Long An.

Theo điều tra của Công an tỉnh Long An, các đối tượng này đã có hành vi gian dối thông qua việc ký kết các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp, góp vốn đầu tư… Cụ thể đã bán 118 lô đất nền không có trong dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường, chiếm đoạt tổng số tiền gần 58 tỉ đồng của khách hàng.

Công an tỉnh Long An đã đề nghị lực lượng chức năng trực thuộc và các tỉnh thành phố phối hợp truy tìm những người này để phục vụ công tác điều tra theo đơn tố giác tội phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án khu dân cư nêu trên.

Công ty Hưng Thịnh tự vẽ thêm dự án để lừa đảo khách hàng.

Liên quan đến vụ việc này, theo UBND tỉnh Long An, Dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường được tỉnh quyết định chủ trương đầu tư vào ngày 15/6/2017 với diện tích gần 9,5ha tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa. Tuy nhiên sau đó, Công ty Hưng Thịnh tự vẽ ra một bản đồ phân lô đất nền với diện tích 9,5ha và khu đất mở rộng khác lên đến 27ha (gọi là giai đoạn 2) để bán cho khách hàng.

Sau khi biết được sự nhập nhằng về tính pháp lý của dự án 27 ha do Công ty Hưng Thịnh tự vẽ, nhiều khách hàng đã đến trụ sở công ty đòi tiền và làm đơn tố giác hành vi lừa đảo gửi đến Công an tỉnh Long An và một số cơ quan trung ương.

Hiện nhiều khách hàng mua dự án Hưng Thịnh Cát Tường tại Long An đang trông chờ cơ quan Công an tỉnh Long An sớm tìm ra lãnh đạo ban giám đốc của công ty này để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trao đổi về này, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An, cho biết dù đã áp dụng nhiều biện pháp truy tìm nhưng đến nay vẫn chưa xác định được các đối tượng trên hiện đang làm gì, ở đâu./.