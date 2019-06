Giám đốc Công an Nghệ An: “Phá được vụ xăng dầu giả phải bắt quả tang”

Ngày 10/6, Công an Đắk Nông phối hợp Bộ Công an mở rộng điều tra đường dây xăng dầu giả do Trịnh Sướng (50 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng ở Sóc Trăng) cầm đầu.

Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây sản xuất xăng giả lớn nhất từ trước đến nay. Từ ngày 28/5 đến 2/6, hàng trăm cảnh sát đồng loạt khám xét 6 điểm ở TP HCM, TP Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng của Trịnh Sướng, Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan và Nguyễn Thị Thu Hòa.

Là đại biểu Quốc hội công tác trong ngành công an, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu cho biết, thủ đoạn của các đối tượng sản xuất xăng giả rất tinh vi. Muốn bắt và xử lý pháp luật hình sự thì phải bắt được quả tang, còn bắt trên đường vận chuyển thì nếu có kiểm định cũng chỉ xử phạt vi phạm hành chính về kinh doanh mặt hàng không đảm bảo chất lượng.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

“Muốn bắt quả tang những đối tượng như vậy thì phải lập án đấu tranh, phải mất nhiều thời gian; ngoài lực lượng công an thì phải cần sự phối hợp rất tốt của ngành khoa học - công nghệ trong giám định chất lượng xăng và quản lý thị trường để bắt quả tang khi đối tượng phối trộn. Từ đó mới mở rộng, kiểm tra sổ sách giấy tờ việc mua bán hoá chất, xăng… Bắt được một vụ như vậy là công rất lớn, là thành tích” – ông Nguyễn Hữu Cầu nhấn mạnh.



Theo quy định quản lý mặt hàng xăng dầu đầu vào luôn yêu cầu phải có hoá đơn, chứng từ, quy định của quản lý xăng dầu thì đại lý, tổng đại lý chỉ được lấy từ 1 nguồn phân phối. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hữu Cầu, kể cả có lấy xăng dầu đúng nguồn, nhưng đối tượng có thể lấy phụ phẩm ở nơi khác, sau đó về pha trộn và gian lận nằm ở khâu này.

“Kinh nghiệm của Nghệ An đã từng triệt phá đường dây buôn xăng giả trước đây là phải lập chuyên án hàng năm trời, theo dõi rất sát. Chưa pha trộn thì không bắt được; khi bắt được quả tang họ đang pha trộn thì mới đủ chứng cứ” – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ.

Cũng theo vị đại biểu Quốc hội này, không phải chỉ riêng mặt hàng xăng dầu mà còn rất nhiều mặt hàng cần lực lượng quản lý thị trường kiểm soát trong khi lực lượng này lại mỏng nên phải hết sức thông cảm.

“Như tôi đã nói trước đó, bắt được một vụ xăng dầu giả phải cả quá trình rất dài, phối hợp nhiều lực lượng. Quan điểm của tôi đây là thành tích. Nếu họ không bắt được thì xã hội phải chịu nhiều hậu quả” – ông Nguyễn Hữu Cầu nói.

Liên quan đến đường dây xăng dầu giả do Trịnh Sướng cầm đầu, khai với cảnh sát, các bị can thừa nhận đã bán ra thị trường khoảng 19,5 triệu lít xăng giả giá thấp hơn thị trường 7.000-10.000 đồng mỗi lít, thu lợi bất chính hơn 130 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhà chức trách xác định mỗi tháng đường dây này tiêu thụ khoảng 6 triệu lít các loại. Chủ các cây xăng nhập và bán xăng giả đang bị điều tra vì liên quan.

23 người bị khởi tố về hành vi Mua bán xăng dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối./.